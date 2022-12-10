مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر اليوم في كأس العالم Fifa قطر 2022 يلا شوت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تترقب عشاق كرة القدم العالمية مبراة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي المغرب والبرتغال مساء اليوم السبت 10 ديسمبر، على أرضية استاد الثمامة، لحساب فعاليات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة المغرب والبرتغال السبت 10 ديسمبر

ينطلق اللقاء القوي والشرس كرويًا بين المغرب والبرتغال السبت على أرض ملعب الثمامة عند الساعة الرابعة بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، الخامسة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا، السادسة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر، السابعة بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

بث مباشر المغرب والبرتغال في كأس العالم، يواصل المغرب مشواره في المونديال القطري بنسخته الجارية، بلقاء قد يكون من اصعب المواجهات التي سيلعبها في تاريخه امام البرتغال، بحثًا عن تحقيق مفاجأة من نوع آخر بالفوز علي البرتغال والصعود للدور النصف النهائي، حيث وقتها سيخلد اللاعبين اسمهم بحروف من ذهب بالتاريخ، لكن المهمة لن تكون سهلة علي الاطلاق، عندما تتقابل امام البرتغال الذي يعد من افضل منتخبات اوروبا وكان مسيطر علي العالم بأكمله في فترة من الزمن، حيث سيكون خصم مختلف تمامًا عن الذي تقابل امامه العناصر المغربية من بداية مشوارهم بالبطولة، والتهاون أو الاسترخاء امامهم ربما سيتسببوا بالخروج بهزيمة بنتيجة تاريخية الامر الذي نريده ألا يحدث بالتأكيد، ستكون المهمة صعبة علي اسود الاطلس والجميع يعلم ذالك لكن لا مستحيل في عالم الساحرة المستديرة، بث مباشر المغرب والبرتغال الاسطورة.

لمشاهدة البث المباشر الآن “المغرب والبرتغال” اضغط هنا 

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال

Arryadia TNT HD هشام فرج
Alkass EXTRA One HD خليل البلوشي
beIN Sports HD 1 Max جواد بدة
beIN Sports HD 3 Max على محمد على
Rai 1
TVT International
SIC
TRT 1 HD
TVE La 1 HD
RTE Two
RTS 1 Senegal
ORTM
SuperSport Maximo 1
1TV Georgia
SABC 1
ITV 1 London
TVR 1
beIN Sports FR HD 1
ZDF HD
STV HD (scotland)
SRF zwei HD
RSI LA 2 HD
ZNBC TV 1
Gabon 1ere
ORTB
Rwanda TV
Alkass EXTRA TWO HD
KBC 1 Kenya
beIN 4K HDR
beIN Sports Connect
beIN Sports HD 5 Max
TOD App- beIN SPORTS
Gol Mundial 1

تردد قناة بي إن سبورتس لايف
تردد: 12264. الاستقطاب: أفقي. سرعة الترميز: 27500.4 days ago

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