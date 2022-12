مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر اليوم في كأس العالم Fifa قطر 2022 يلا شوت

تترقب عشاق كرة القدم العالمية مبراة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي المغرب والبرتغال مساء اليوم السبت 10 ديسمبر، على أرضية استاد الثمامة، لحساب فعاليات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة المغرب والبرتغال السبت 10 ديسمبر

ينطلق اللقاء القوي والشرس كرويًا بين المغرب والبرتغال السبت على أرض ملعب الثمامة عند الساعة الرابعة بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، الخامسة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا، السادسة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر، السابعة بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

بث مباشر المغرب والبرتغال في كأس العالم، يواصل المغرب مشواره في المونديال القطري بنسخته الجارية، بلقاء قد يكون من اصعب المواجهات التي سيلعبها في تاريخه امام البرتغال، بحثًا عن تحقيق مفاجأة من نوع آخر بالفوز علي البرتغال والصعود للدور النصف النهائي، حيث وقتها سيخلد اللاعبين اسمهم بحروف من ذهب بالتاريخ، لكن المهمة لن تكون سهلة علي الاطلاق، عندما تتقابل امام البرتغال الذي يعد من افضل منتخبات اوروبا وكان مسيطر علي العالم بأكمله في فترة من الزمن، حيث سيكون خصم مختلف تمامًا عن الذي تقابل امامه العناصر المغربية من بداية مشوارهم بالبطولة، والتهاون أو الاسترخاء امامهم ربما سيتسببوا بالخروج بهزيمة بنتيجة تاريخية الامر الذي نريده ألا يحدث بالتأكيد، ستكون المهمة صعبة علي اسود الاطلس والجميع يعلم ذالك لكن لا مستحيل في عالم الساحرة المستديرة، بث مباشر المغرب والبرتغال الاسطورة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال

Arryadia TNT HD هشام فرج

Alkass EXTRA One HD خليل البلوشي

beIN Sports HD 1 Max جواد بدة

beIN Sports HD 3 Max على محمد على

Rai 1

TVT International

SIC

TRT 1 HD

TVE La 1 HD

RTE Two

RTS 1 Senegal

ORTM

SuperSport Maximo 1

1TV Georgia

SABC 1

ITV 1 London

TVR 1

beIN Sports FR HD 1

ZDF HD

STV HD (scotland)

SRF zwei HD

RSI LA 2 HD

ZNBC TV 1

Gabon 1ere

ORTB

Rwanda TV

Alkass EXTRA TWO HD

KBC 1 Kenya

beIN 4K HDR

beIN Sports Connect

beIN Sports HD 5 Max

TOD App- beIN SPORTS

Gol Mundial 1

تردد قناة بي إن سبورتس لايف

تردد: 12264. الاستقطاب: أفقي. سرعة الترميز: 27500.4 days ago