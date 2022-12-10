يلا live رابط المغرب والبرتغال بث مباشر تويتر مشاهدة البرتغال ضد المغرب ربع نهائي المونديال

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال اليوم بث مباشر يلا شوت، التي ينتظرها بشغف الجماهير المغربية والعربية في كل مكان، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022.

ويستضيف ملعب (استاد الثمامة)، مباراة المغرب والبرتغال، في دور ال8 كأس العالم 2022، عند الساعة الرابعة عصرًا. بتوقيت المغرب والجزائر وتونس دول شمال إفريقيا.

توقيت مباراة المغرب والبرتغال

كما وستكون المواجهة في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية، بينما بتوقيت دولة فلسطين ومصر، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة السابعة مساءً، في المباراة الحاسمة لأحد المنتخبين، من أجل حجز معقده في دور النصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 (المربع الذهبي).

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال اليوم بث مباشر يلا شوت

ومن المقرر أن تبث كالعادة مباراة المغرب والبرتغال، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت ماكس)، وقنوات (الكأس)، الناقلتين لأحداث البطولة العالمية بنسختها ال22.

وسيعلق على أحداث مباراة البرتغال والمغرب، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت) المفتوحة، المعلق المصري علي محمد علي.

كما وستذاع على قنوات (الكأس) القطرية كذلك، المالكة لحقوق بث مباريات كأس العالم 2022. بتعليق العماني خليل البلوشي أو البحيرني خالد الحدي.

وكان المنتخب المغربي (أسود الأطلس) قد حقق التأهل التاريخي لأول مرة في تاريخه على مستوى العرب، بالوصول إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022. بعد نجاحه في إقصاء إسبانيا ( لاروخا). بركلات الترجيح. بنتيجة 3-0.

كما وحقق المنتخب المنافس البرتغال (الملاحون)، الفوز العريض كأعلى نتيجة في الأدوار الإقصائية بمونديال قطر 2022، على سويسرا (الساعات). بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد.