المركزي التونسي: قيمة قرض صندوق النقد موضوعية ومقبولة

اعتبر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أن اتفاق بلاده مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، تعد قيمة "موضوعية ومقبولة".

جاء ذلك في كلمة لمحافظ البنك المركزي خلال مشاركته في جلسة عمل حول "السيادة المالية وتأمين المدفوعات"، ضمن مؤتمر "أيام المؤسسة" في نسخته الـ36 بولاية سوسة التونسية، والذي ينظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بحضور 700 مشارك يمثلون اتحادات الصناعة والتجارة بعدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ورجال أعمال.

وقال العباسي إن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي يتعلق بمحاور قديمة بالأساس، مضيفا أن الحصول على 1.9 مليار دولار من الصندوق هو ما يمكن الحصول عليه بصفة موضوعية وهو مقبول. واعتبر أن تونس نجحت في برنامجها مع صندوق النقد بنسبة 60 إلى 70%، مشيدا بجهود خبراء الاقتصاد باتحاد الشغل التونسي وتعاونهم بالكشف الأرقام التي لديهم حول قطاعات عديدة خلال استكمال ملف تونس المقدم للصندوق.

ولفت إلى أن هناك بعض الدول مثل المغرب والجزائر لها الحق في سقف مالي بنحو 4 مليارات دولار لا يتم استغلاله، مضيفا: " ولو كان هناك اندماج مغاربي ربما كان لتونس حق الانتفاع بجزء منها".