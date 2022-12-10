مشاهدة مباراة البرتغال والمغرب مونديال 2022 كورة أون لاين الشوط الأول (0-0)

مشاهدة مباراة البرتغال والمغرب مونديال 2022 كورة أون لاين، يدخل منتخب أسود الأطلنطي مباراة من العيار الثقيل أمام منتخب البرتغال بقيادة النجم العالمي رونالدو، اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدوحة، على ملعب الثمامة.

ويلتقي المغرب والبرتغال مساء اليوم على ملعب الثمامة في ربع نهائي مونديال قطر 2022 على ملعب الثمامة، ويسعى فريق أسود الأطلسي لمواصلة عروضه القوية والفوز بالمباراة.

- تحقيق إنجاز تاريخي لم يصل إليه أي فريق أفريقي أو عربي في جميع المونديال السابقة، والوصول إلى نصف النهائي في إنجاز لم يتحقق من قبل.



ويدخل المنتخب المغربي المباراة بروح عالية بعد استبعاد أحد أبطال العالم وبطل أوروبا إسبانيا، بعد تقديم عرض رائع والفوز بركلات الترجيح، مع بقاء الحارس المخضرم ياسين بونو.

ومن المقرر أن تقام مباراة المغرب ضد البرتغال اليوم السبت 12-10-2022، وتقام مباراة المغرب والبرتغال في ربع النهائي على ملعب الثمامة بالدوحة عاصمة قطر في تمام الساعة الخامسة بتوقيت السعودية. مساءا بتوقيت القاهرة.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب أمام البرتغال في كأس العالم

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي- آدم ماسينا- نايف أكرد- رومان سايس

خط الوسط: سفيان أمرابط – سليم أملاح- فيصل فجر أو عمران لوزا.

خط الهجوم: سفيان بوفال- طارق تسيودالي- إلياس الشاعر