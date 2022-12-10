بث مباشر.. مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال فى كأس العالم قطر 2022 ياسين تي في

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال فى كأس العالم قطر 2022، تقام مباراة المغرب والبرتغال على ملعب الثمامة، الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة - السعودية.

تبث قناة بي إن سبورتس القطرية مباراة المنتخب المغربي ضد البرتغال اليوم السبت 10-12-2022 في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة.

أعلنت إدارة قناة بي إن سبورتس، أن علي محمد علي سيدلي بالتعليق على مباراة المغرب ضد البرتغال في الجولة الثامنة من مونديال قطر 2022، المقرر إقامتها في الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرا بتوقيت المغرب.

تشكيل منتخب المغرب ضد البرتغال

يسعى وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، لحشد قوته الضاربة ضد البرتغال في مباراة المغرب ضد البرتغال اليوم في ربع نهائي المونديال، حسب معلومات وردت من عدد من وسائل الإعلام، بالتشكيل المتوقع. من المنتخب المغربي ضد البرتغال ستكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمى، رومان سايس، جواد يامق، يحيى عطية الله

خط الوسط: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين اوناحى

خط الهجوم: سفيال بوفال، حكيم زياش، يوسف النصيرى