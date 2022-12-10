روابط يلا شوت تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب ضد البرتغال اليوم السبت 10 ديسمبر في ربع نهائي كأس العالم beIN SPORTS HD متابعة مباراة المغرب ضد البرتغال بث مباشر

شاهد الآن البث المباشر لمباراة اليوم بين المغرب والبرتغال في ربع نهائي مونديال 2022 - البث المباشر لمباراة المغرب والبرتغال في مباراة بعنوان “الملحمة” التي ستقام بين مفاجأة العالم. كأس 2022، المنتخب المغربي ضد نظيره البرتغالي، والتي شاهدها مشجعو كرة القدم في هذه المرحلة المتقدمة حيث فجر الحكم المباراة تنطلق اليوم السبت 10 ديسمبر 2022، بالضبط في تمام الساعة الخامسة مساءا، على أرض الملعب. - ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية، وستنقل المباراة على قناة BN Sport and Sports Cup، فيما يحضره فريق من المعلقين الرياضيين خليل البلوشي وعلي محمد علي وهشام فرج. وعلق جواد بادا على المباراة وحث جماهير كرة القدم حول العالم على بدء اللعبة لما ستقدمه: المتعة بين أسود الأطلس ورفاق النجم كريستيانو رونالدو.

كل آمال الغرب مرتبطة بجودة المنتخب المغربي في الذهاب بعيدًا في البطولة بعد خروج الفرق الثلاثة الأخرى من دور المجموعات، وهو ما يريده المشجعون العرب وحتى الأوروبيون.

مباراة المغرب والبرتغال ربع نهائي كأس العالم

بعد مباراة مثيرة استمرت 120 دقيقة، انتصر “أسود الأطلس” في النهاية بنتيجة 3-0 بركلات الترجيح ليقضي على أسبانيا من دور الـ16 لكأس العالم، مما أدى إلى تأهل المغرب إلى ربع نهائي المونديال في قطر، ليصبح الفريق الوحيد من قارة أخرى غير أوروبا أو أمريكا الجنوبية الذي يفعل ذلك.

طريقة مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال

وهناك أكثر من طريقة يمكنك مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022 ولكن اليوم السبت الموافق 10 ديسمبر يتم نقل المباراة عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 1 Max

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD

توقيت مباراة المغرب والبرتغال

أما عن موعد مباراة البرتغال والمغرب وفقًا لكل دولة فجاء كالتالي:-

4:00 مساءً بتوقيت الجزائر.

4:00 مساءً بتوقيت تونس.

4:00 مساءً بتوقيت المغرب.

5:00 مساءً بتوقيت مصر.

5:00 مساءً بتوقيت الأردن.

5:00 مساءً بتوقيت السودان.

5:00 مساءً بتوقيت جنوب إفريقيا.

6:00 مساءً بتوقيت السعودية.

6:00 مساءً بتوقيت قطر.

7:00 مساءً بتوقيت الامارات.

معلق مباراة المغرب والبرتغال

أما عن المعلقين لمباراة المغرب والبرتغال اليوم فهما:-

على قنوات ( بين سبورت) المعلق المغربي جواد بده

يعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس) المعلق العماني خليل البلوشي

تشكيلة المنتخب المغربي ضد البرتغال السبت

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي.

خط الدفاع: نصير مزراوي، غانم سايس، نايف أكراد (جواد ياميق)، أشرف حكيمي.

ويتمركز بخط الوسط: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناهي (عبد الحميد صابيري).

خط الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال ( زكريا أبو خلال).

تشكيل البرتغال المتوقع ضد المغرب:

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: كانسيلو، روبين دياز، بيبى، دالوت

خط الوسط: برونو فرندانديز، كارفيلو، دا سيلفا

خط الهجوم: برنارد سيلفا، كريستيانو رونالدو، فيليكس

حكم مباراة المغرب والبرتغال

كما نجد أن الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو، ويساعده كل من إزكييل بريلوفسكي وغابرييل تشادي هما من يقوموا بالتحيكم في المباراة