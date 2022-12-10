الآن.. شاهد مباراة المغرب والبرتغال عبر هذه القنوات المفتوحة
مباراة المغرب والبرتغال، يخوض المنخب المغربي مباراة فاصلة أمام نظيره البرتغالي المدجج بالنجوم الكبار على رأسهم رونالدو، من اجل حسم بطاقة التأهل لى دور نصفف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، ومواجهة الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل، بعدما أهل على حساب هولندا في مباراة أمس.
شاهد مباراة المغرب والبرتغال
ويبحث الكثيرون عن كيفية مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال، إضافة إلى البحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لتلك المباراة المهمة التي تتعلق قلوب العرب بها، آملين في تقديم أسود الأطلسي مباراة قوية تؤهلهم إلى دور نصف النهائي لبطولة مونديال قطر 2022.
قنوات مفتوحة تنقل مباراة المغرب والبرتغال
وتوجد العديد من القنوات المفتوحة التي أعلنت نقل مباراة المغرب والبرتغال اليوم في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم قطر 2022 والتي نقدمها لحضراتكم خلال التقرير التالي إلى جانب كافة التفاصيل حول تلك المواجهة المرتقبة.
قنوات مفتوحة تنقل مباراة المغرب والبرتغال في دور الـ8 من كأس العالم 2022
قناة ORTB
يوتلسات 9 شرقًا
تردد 11900
الاستقطاب H
معدل الترميز 27500
قناة tvt التي تنقل مباراة المغرب والبرتغال
تردد 11900
معدل الترميز H
الاستقطاب 275003-
هوتبيرد
قناة rai 1
تردد 10992
معدل الترميز V
الاستقطاب 275004-
قناة ZDF
تردد 11632
الاستقطاب H
معدل الترميز 22000
قناة TF1
تردد 11376
الاستقطاب V
معدل الترميز 220005-
تشكيل مباراة المغرب والبرتغال
أولًا: تشكيل المغرب لمواجهة البرتغال في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022
ومن المتوقع أن يبدأ وليد الركراكي المدير الفني لأسود الأطلس مباراة المغرب والبرتغال بتشكيل مكون من ياسين بونو في حراسة المرمى وأمامه رباعي الدفاع حكيمي، رومان سايس، نايف أكرد، ونصير مزراوي، وبالوسط مرابط واملاح وأوناحي، وبالهجوم سفيان بوفال، يوسف النصيري وزياش.
تشكيل البرتغال اليوم لمواجهة المغرب في كأس العالك قطر 2022
ويخوض فرناندو سانتوس مباراة المغرب والبرتغال بتشكيل مكون من كوستا في المرمى وأمامه خك الدفاع كانسيلو، روبن دياز، بيبي ورافييل جيريرو، وبالوسط ويليام، روبين نافاس، وبرونو فيرنانديز، وفي الهجوم فيليكس، بيرناردو سيلفا ورونالدو.
موعد مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم قطر 2022
وتنطلق مباراة المغرب والبرتغال اليوم السبت، 10-12-2022، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السابعة بتوقيت الإمارات على ملعب "الثمامة".
القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال كأس العالم قطر 2022
وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري لمباريات كأس العالم قطر 2022 في الشرق الأوسط عن نقلب مباراة المغرب والبرتغال عبر فائيتها سبورتس ماكس 1 وماكس تو إلى جانب عرض اللقاء عبر قناة الكاس أكسترا وان.
ملعب مباراة المغرب والبرتغال
وتُلعب مباراة المغرب والبرتغال مساء اليوم السبت الموافق 10-12-2022 في الدور ربع النهائي، على ملعب "الثمامة" وسط آمال عربية بتفوق "أسود الأطلسي" الذين أطاحوا بالماتادور الإسباني في الدور الـ16 في مفاجأة من العيار الثقيل.