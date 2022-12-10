"شيكات وتبديد".. الحكم بحبس رأفت عباس 4 سنوات في 3 قضايا

ناشد عدد من المتضررين من شركة "الطبيب" بمحافظة المنوفية، وزارة الداخلية بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة تحقيقا للعدالة.

وقال المتضررون، إن محكمة الباجور الجزئية بمحافظة المنوفية، قد أصدرت 3 أحكام غيابيا ضد رأفت عباس، رئيس مجلس إدارة شركة الطبيب، المقيم بمركز الباجور، وذلك في قضايا (2 شيكات، وقضية تبديد).

وأوضح المتضررون، أن أرقام محاضر القضايا التي صدرت فيها أحكاما غيابيا بإجمالي حبس للشخص المذكور 4 سنوات.

القضية الأولى





- رقم المحضر 13233 / 2022 جنح مركز الباجور.

- صدر فيها حكم حبس عامين وكفالة 500 جنيه (قضية تبديد).

القضية الثانية

- حملت محضر رقم 16719 / 2022 جنح مركز الباجور.

- صدر فيها حكم حبس عام (قضية شيك).

القضية الثالثة

- حملت محضر رقم 16228 / 2022 جنح مركز الباجور.

- صدر فيها حكم حبس عام (قضية شيك).