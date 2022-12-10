مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر في كأس العالم 2022 اليوم

بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 والمقامة حاليا في قطر، اليوم السبت، الموافق 10 ديسمبر.

ومن المقرر أن تقام مباراة المغرب والبرتغال، ضمن مواجهات دور ربع النهائى لبطولة كأس العالم في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وتقام المباراة على ستاد الثمامة الدولى.

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022 بث مباشر

يواجه منتخب المغرب نظيره البرتغالى في دور ربع النهائى لبطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا بقطر على ستاد الثمامة الدولي.

المنتخب المغربي وصل إلى دور الثمانية كأول فريق عربي ورابع فريق إفريقي يفعلها في التاريخ، بعد تفوقه على إسبانيا بركلات الترجيح في ثمن النهائي، إثر التعادل سلبا في المباراة.

بينما وصلت البرتغال بعد اكتساح سويسرا 6-1 في مباراة من جانب واحد، لم يصل المغرب من قبل إلى نصف النهائي، ويأمل في أن يكون أول فريق عربي وإفريقي يظهر في المربع الذهبي، لكن المنتخب البرتغالي فعلها أكثر من مرة، كان آخرها في مونديال 2006.

الظهور الأخير للبرتغال في نصف النهائي كان بمونديال ألمانيا انتهى باحتلال المركز الرابع، بعد الخسارة في نصف النهائي من فرنسا بهدف دون رد، وفي مباراة الميدالية البرونزية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

البرتغال تحلم بالعودة للظهور في نصف النهائي من جديد، للبحث عن أول ألقابها في المسابقة الأكبر لكرة القدم، بعد أن حاولت أكثر من مرة التواجد بين الكبار والمنافسة على اللقب، لكن دون جدوى.

يعتبر أيقونة الكرة البرتغالية، كريستيانو رونالدو، يحلم ويمني النفس بالفوز على المغرب ليلحق بمنافسه الأبرز، ليونيل ميسي، الذي قاد الأرجنتين إلى نصف النهائي من البطولة القارية.

بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022

ويقدم موقع الأسبوع خدمة البث المباشر لمباراة المغرب والبرتغال في دور ربع النهائى لبطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، ومن المنتظر أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ستاد الثمامة الدولى.