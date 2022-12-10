بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 والتشكيل.. رابط قناة أرضية، يستعد المنتخب المغربي لمواجهة البرتغال، مساء اليوم السبت، في مباراة قوية ضمن ربع نهائي مونديال قطر 2022.

ويلتقي المغرب مع منتخب البرتغال، على أرض ملعب الثمامة، في الجولة الثامنة لكأس العالم التي تأهل لها أسود الأطلس لأول مرة في تاريخه.

وكان المغرب قد تأهل لهذه الجولة بعد فوزه على إسبانيا 3-0 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

بينما تغلبت البرتغال على سويسرا في دور الـ16 بستة أهداف لواحد.

موعد مباراة المغرب والبرتغال في مونديال 2022

تقام مباراة المغرب والبرتغال اليوم السبت 10 ديسمبر الساعة 5 بتوقيت القاهرة 6 بتوقيت السعودية.

القنوات التي تبث مباراة المغرب والبرتغال في المونديال

سيتم بث المباراة على قنوات beIN Sports Max 1 وbeIN Sports Max 2 وbeIN 4K HDR.



المعلقون يطابقون المغرب والبرتغال في المونديال

على قنوات بي إن سبورت، سيكون المغربي جواد بادة والمصري علي محمد علي

وعبر قنوات الكأس يعلق العماني خليل البلوشي على المباراة.

وتذاع أيضًا على قنوات الكأس “Alkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA three HD.