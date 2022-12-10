بث مباشر مباراة البرتغال والمغرب اليوم في ربع نهائي كأس العالم 2022

يستضيف "ملعب الثمامة" اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 مباراة قوية ضمن أدوار خروج المغلوب في مونديال البرتغال بين البرتغال ونظيرتها المغرب، في إطار مباريات ربع نهائي قطر العالمية. كأس 2022 وسنراجعها لكم في هذا المقال. موعد مباراة البرتغال والمغرب، القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والمغرب، المعلق، ملعب المباراة، وطريقة الصعود.

وتقدم المنتخب البرتغالي إلى ربع النهائي بعد فوزه على سويسرا 6-1 في دور الـ16 لكأس العالم.

فيما تقدم المنتخب المغربي إلى ربع النهائي بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح، بثلاث ركلات حرة، في دور الـ16 لكأس العالم.

موعد مباراة البرتغال والمغرب

بينما تقام مباراة منتخب البرتغال ضد نظيره منتخب المغرب ضمن مباريات دور الـ 8 من بطولة كأس العالم قطر 2022، اليوم السبت الموافق 10 ديسمبر 2022، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 4:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، بينما تنطلق في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا، وفي الساعة 6:00 مساءً بتوقيت قطر والسعودية والكويت والبحرين وفلسطين والعراق، بينما تنطلق في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والمغرب

بينما تنقل لكم مباريات بطولة كأس العالم مجموعة قنوات بي ان سبورت وقنوات الكأس الناقل الحصري لمونديال قطر 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة البرتغال والمغرب في إطار مباريات دور ربع النهائي بطولة كأس العالم عبر القنوات التالية: beIN sport Max1 + الكأس اكسترا 1 + الكأس اكسترا 3 + المغربية الأرضية.

معلق مباراه البرتغال والمغرب بث مباشر

أعلنت إدارة قناة بي ان سبورت عن تعيين المعلق جواد بدة والمعلق علي محمد علي للتعليق على أحداث مباراة منتخب البرتغال ضد منتخب المغرب اليوم، بينما أعلنت إدارة قنوات الكأس الرياضية عن تعيين المعلق خليل البلوشي والمعلق نور الدين آيت علي للتعليق على أحداث المباراة، بينما يتولى المعلق هشام فرج مهمة التعليق على أحداث المباراة عبر قناة المغربية الأرضية.