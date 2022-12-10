مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر على beIN SPORTS-- بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال Moroccovs Portugal بث مباشر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

البرتغال ضد المغرب بث مباشر الان بعد أن صعدت إلى ربع نهائي كأس العالم من خلال هجوم مثير بمظهر جديد، تواصل البرتغال حملتها في قطر 2022 على استاد الثمامة يوم السبت.

يواجه السيليكاو الآن أسود الأطلس المغربي، ويمكن للمدرب فرناندو سانتوس الاحتفاظ بالفريق الذي بدأ فوزه الساحق 6-1 على سويسرا في منتصف الأسبوع. هذا، بالطبع، يعني أن الكابتن والهداف التاريخي كريستيانو رونالدو قد هبط مرة أخرى إلى مرتبة متأخرة من مقاعد البدلاء.

قبل مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر كان بديله ليلة الثلاثاء هو مهاجم بنفيكا غونكالو راموس، الذي سدد ثلاثية رائعة في أول ظهور له على المستوى الدولي وبدأ الآن في الهجوم.

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من المفهوم، بالنظر إلى الضجيج المحيط بتخفيض رتبة لاعبهم المشهور إلى مجرد لاعب جزء صغير، كان إغفال جواو كانسيلو ضد السويسري أقل ملاحظة، لكن نجم مانشستر سيتي قد يجد نفسه ينضم إلى رونالدو على الهامش مرة أخرى.

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بث مباشر مباراة البرتغال اليوم فضل سانتوس رافائيل جويريرو في الجانب الأيسر من دفاع رباعي يضم أيضا ديوجو دالوت في الجهة اليمنى، مع روبن دياس والمحارب المخضرم بيبي في الوسط. على الرغم من عودة دانيلو إلى الدفاع في وقت سابق في النهائيات، لا يزال لاعب وسط باريس سان جيرمان محل شك بسبب الإصابة.

في هذه الأثناء، يخوض روبن نيفيس معارك مع أوتافيو وويليام كارفالو الحاليين على مركز في وسط الملعب، لكن الأدوار المتقدمة لبرونو فرنانديز وبرناردو سيلفا بلا منازع.

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يكمل الزئبقي جواو فيليكس خط الهجوم البرتغالي، في حين أن جواو ماريو وجناح ميلان رافائيل لياو – أفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي – يقدمان بدائل سانتوس إذا لم يتم التخطيط للأحداث خلال الشوط الثاني. يجب أيضًا إدخال “CR7” واحد في المعادلة أيضًا.

التشكيلة المحتملة للبرتغال: كوستا ؛ Dalot وPepe وDias وGuerreiro ؛ سيلفا، كارفالو، أوتافيو ؛ فرنانديز، راموس، فيليكس.

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