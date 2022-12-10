مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™

الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال في إطار الدور ربع النهائي من كأس العالم FIFA قطر 2022™ستكون متاحة في بث مباشر حصريًا عبر beIN SPORTS وعلى beIN CONNECT.

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال

معلومات البث المباشر لمباراة المغرب والبرتغال

المغرب والبرتغال بث مباشر

المغرب والبرتغال مباشر

حركية كبيرة من غونسالو راموس معوّض كريستيانو رونالدو الذي استهل المواجهة على دكّة البدلاء.

منتخب "أسود الأطلس" يبحث عن إغلاق المنافذ نحو مرمى ياسين بونو وحبك الهجمات العكسية الخاطفة.

"سيليساو أوروبا" يستحوذ على الكرة مقابل انكماش دفاعي مغربي.

الدقيقة 6: يوسف النصيري يهدّد مرمى البرتغال من رأسية قوية.

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الدقيقة 4: ياسين بونو يحرم جواو فيليش من افتتاح التسجيل. المحاولة الأولى في المواجهة جاءت من ركلة حرّة أجاد مهاجم أتليتيكو مدريد لمسها بالرأس إلاّ أنّ حارس مرمى إشبيلية استأسد وحوّل الكرة للركنية.

الاندفاع البدني سيدّ الموقف في بداية اللقاء.

أجواء جماهيرية حماسية في استاد الثمامة.

فترة جسّ نبض بين المنتخبين.

صافرة البداية

*الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيو حكمًا للمواجهة المرتقبة.

*استاد الثمامة مسرحًا لمباراة المغرب والبرتغال.

المغرب والبرتغال – معلومات البث المباشر

•    مباراة المغرب والبرتغال ستذاع اليوم السبت 10 كانون الأول/ديسمبر 2022
•    موعد بث مواجهة المغرب والبرتغال سيكون في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
•    مواجهة المغرب والبرتغال ستذاع عبر قناة beIN SPORTS MAX 1  
•    كما ستكون المواجهة المرتقبة مذاعة على الإنترنت عبر beIN CONNECT

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