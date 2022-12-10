جبل المقطم.. معالم تاريخية تحت ظلال الإهمال

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا عن جبل المقطم، يتحدث عن موقع الجبل وابرز المعالم الأثرية والتاريخية لا سيما الإسلامي منها التي يحتويها، وكشف المنشور عن تعرض هذه المعالم للإهمال والتردي، وهذا نص المنشور

"سمعت عن جبل المقطم؟ هل تعلم من المدفونين اسفل جبل المقطم؟

شوف يا سيدى. على الاتوستراد قبل الاباجية

يقع جبل المقطم بمنطقة الاتوستراد قبل الإباجية

"انت هتركب اي مكروباص للأتوستراد وهتنزل عند القرافة ..

تمام ؟؟

تطلع ع الأباجية وتسأل على القرافة الصغرى ..

هتلاقي مسجد اسمه الليث بن سعد ..

هتدخل وتستمر ماشي هتلاقي ضريح ذو النون المصري ..

هتخليه على يمينك وتستمر ماشي هتلاقي نفسك بين ضريحين..

واحد مكتوب عليه رابعة العدوية ( أيوه التائبة رابعة العدوية مستغرب ليه ) أصبر بس التقيل ورا ..

و التاني هتلاقي مكتوب عليه محمد بن الحنفية بن علي بن ابي طالب ( آه والله) ..

هتسيبهم وتكمل مشي هتلاقي بره كده على يمينك قبة مكتوب عليها ضريح الشريفة فاطمة حسن الأنور ..

خد نفسك شوية وكمل مشي هتلاقي مسجد سيدي عقبة بن عامر الجهني ( كل دول اسيادنا من السلف الصالح خللي بالك) ..

هااا الحمد لله وصلت ؟

شايف بقى الضريح ابو قبة الكبير ده اللي في نص المسجد ؟

سيبك منه دلوقتي ( الموضوع كبير ) وكمل لحد الباب الخلفي للمسجد هتلاقي مربع متر في متر مدهون دهان أخضر تعبان قوي عالارض عدل ..

لا يا جميل ده مش مصطبة بلدي بتاعة واحد غلبان عشان سيادتك تقعد و تأنتخ عليها !!!

دا بقا ويا عارنا المخزي ..

يبقا قبر سيدي وسيدك وسيدنا كلنا ..

عمرو بن العاص

مشفتوش مهزلة أكتر من كده ؟؟

لا يا سيدي مش مدفون في المسجد اللي في مصر القديمة زي ما كنا فاكريين ..

طب ليه مفيش قبة ومحدش يعرف مكانه؟؟

لان تم تهميشه بشكل مبالغ فيه ايام الفاطميين واكيد عارفين ليه الفاطميين الشيعة بيكرهوا سيدنا عمرو بن العاص عمى والخلاف معروف تاريخيا ومش وقته دلوقتي ..

طب ليه محاولوش يبنوا قبة بعد الفاطميين؟؟

عشان كانوا بينفذوا وصية عمرو بن العاص إنه محدش يبني على قبره قباب وشواهد ويبقا قبر بسيط وصغير وكمان خوفًا عليه من الشيعة وجبروتهم ..

طب العظماء دول مدفونين هنا ليه ؟؟

المقوقس كان ماشي مع عمرو بن العاص مرة فقالوا إن المقطم بيطلع فيه شجر من الجنة وإنه مكان طاهر وسيدنا عمر بن الخطاب وصى بدفن المسلمين فيها.

خلصت لف ؟

اخرج بره خالص بقا وانزل تحت في القرافة الكبرى هتلاقي بقا الامام الشافعي والملك العادل وقايتباي وخلفاء المماليك والعباسيين والفاطميين والمقريزي وابن عطاء الله و، الإمام الشاطبي اشهر من جمع قراءات القرآن على مقربة منهم وكل اللي ودنك سمعت عنهم من قبل ..

اتفرج واستمتع، واتعلم واعرف تاريخك الاسلامي ..

بس أوعى تحزن وأنت بتشوف كم الإهمال والقذارة إللي حوالين كل الأسماء الرنانة دي للأسف ..

و سيبك بقى من تفاهة الاسطورة والام المثالية وتيجا وأورتيجا والهام والنجم الأسطورة الفشنك..

و يا ريت تاخد إبنك في ايدك وانت رايح ..



و طبعًا الزيارة دي مش للتعبد ولا شد الرحال ، إنما هي للتثقف والمعرفة حتى نتعظ ونفتخر بهذه الرموز التي تزخر بها محروستنا ...



يا خسارة رموزنا الحقيقين، معلش تعبتك معايا بس لازم نعرف الأرض اللي احنا واقفين عليها كويس"