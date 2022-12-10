بث مباشر مباراة فرنسا وإنجلترا بكأس العالم 2022 (0-0)

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بث مباشر مباراة فرنسا وإنجلترا بكأس العالم 2022 السبت 2022/12/10 الساعة 01:19 م -أخبار الرياضة بث مباشر مباراة فرنسا وإنجلترا بكأس العالم 2022 مشاهدة لقاء فرنسا وإنجلترا بكــأس العالم حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان اللقاء المنتظر ضمن.

بث مباشر مباراة فرنسا وإنجلترا بكأس العالم 2022

 

بث مباشر مباراة فرنسا وإنجلترا بكأس العالم 2022، مشاهدة لقاء فرنسا وإنجلترا بكــأس العالم، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان اللقاء المنتظر، ضمن منافســـــات دور الـ 8 بمونديال قطر.

بث مباشر مباراة فرنسا وإنجلترا

ويقدم موقع “الفجر” خدمة البث المباشر لمباراة فرنسا وإنجلترا، حيث يبحث عشاق الســــاحرة المستديرة عبر محركات البحث عن مباراة فرنسا وإنجلترا، ضمن منافسات دور الـ8 ببطولة كأس العالم قطر 2022، ولمشاهدة المباراة دون تقطيع اضغط هنا.

لمشاهدة البث المباشر الآن “انجلترا وفرنسا” اضغط هنا 

ومن المقرر، أن تقام مباراة المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، ومنتخب إنجلترا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،الساعة التاسعة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

بث مباشر مباراة فرنسا وإنجلترا بكأس العالم 2022

ويستضيف مواجهة فرنسا وإنجلترا وذلك ضمن مواجهات دور الثمانية ببطـــــولة كأس العالم 2022، استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يبحث المنتخبين عن الفوز ومواصلة مشوارهم في المونديال.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة فرنسا وإنجلترا بكأس العالم قطر 2022، من خلال عددًامن القــــــنوات وهي على النحو التالي: “Alkass EXTRA One HD، beIN Sports HD 1 Max، Rai 1، NPO، BBC One، TOD App- beIN SPORTS، beIN Sports HD 5 Max، beIN Sports Connect”.

بث مباشر مباراة فرنسا وإنجلترا بكأس العالم 2022

التشكيل المتوقع لـ “فرنسا”

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: فاران، أوباميكانو، كوندى، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: أنطوان جريزمان، رابيو، تشوامينى.

خط الهجوم: كيليان مبابى، عثمان ديمبيلي، أوليفيه جيرو.

بث مباشر مباراة فرنسا وإنجلترا بكأس العالم 2022

التشكيل المتوقع لـ “إنجلترا”

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ماجواير، ستونز، والكر، لوك شاو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، ديكلان ريس، هندرسون.

خط الهجوم: هارى كين، فيل فودين، ساكا.

بث مباشر مباراة فرنسا وإنجلترا بكأس العالم 2022

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