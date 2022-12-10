مشاهدة مباراة إنجلترا وفرنسا بث مباشر ياسين تي في اليوم 10-12-2022 كأس العالم 2022

يلتقي منتخب إنجلترا لكرة القدم مع منتخب فرنسا لكرة القدم مرة أخرى بعد 5 سنوات من المباراة الودية التي فازت بها فرنسا 3-2. يقدم المنتخب الإنجليزي لكرة القدم أداءً قويًا في الوقت الحالي، حيث فاز في المباريات ضد السنغال وويلز لتمديد خطه الخالي من الهزائم إلى 5 مباريات. لقد ظلوا يدافعون بشكل لائق مؤخرًا بعد 3 شباك نظيفة متتالية.

يقترب المنتخب الفرنسي لكرة القدم من المباراة في مزاج جيد أيضًا بعد تحقيق فوز 3-1 في نهائي 1/8 ضد بولندا، ومع ذلك، كان أداء المنتخب الفرنسي لكرة القدم ضعيفًا في الدفاع مؤخرًا حيث استقبلت شباكه الأهداف. لمدة 5 مباريات متتالية الآن.

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