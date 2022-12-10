مشاهدة مباراة فرنسا ضد انجلترا بث مباشر اليوم السبت في كأس العالم

مشاهدة لايف مباراة فرنسا بث مباشر ضد انجلترا الآن كأس العالم بث مباشر اليوم 10 -12- 2022 في كأس العالم اليوم السبت.

موعد مباراة فرنسا ضد انجلترا في كأس العالم اليوم السبت حيث تسعي فرنسا بأن تكتسب عدة نقاط أمام مواجهه خصمها انجلترا اليوم السبت.

بينما يسعي منتخب انجلترا بأن يقتنص عدة نقاط اليوم أمام الخصم العنيد وأسمه فرنسا، وبما أن المباراة سيتابعها الكثير، سوف نذيعها في بث مباشر اليوم.

تابع معنا البث المباشر لمباريات اليوم مجانًا ودون تقطيع لمواجهه فرنسا ضد وفي مواجهة انجلترا اليوم السبت في كأس العالم.

بعد أن نجحت فرنسا في التأهل إلى كأس العالم، يعود منتخب فرنسا لاستكمال مباريات هذا الموسم بعد أن نجحت فرنسا في التواجد بكأس العالم، لمواجهة منتخب انجلترا اليوم، في دور الـ8 من كأس العالم.

مباراة فرنسا ضد انجلترا

منتخب فرنسا هو صاحب الأرض في مواجهة اليوم، في دور الـ16 بكأس العالم.

بينما يأتي منتخب انجلترا ضيفا على حساب فرنسا بكأس العالم

قائمة إنجلترا المشاركة في كأس العالم قطر 2022

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، نيك بوب (نيوكاسل يونايتد)، آرون رامسديل (آرسنال).

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، كونور كوادي (إيفرتون)، إريك داير (توتنهام)، هاري ماجواير (مانشستر يونايتد)، لوك شاو (مانشستر يونايتد)، جون ستونز (مانشستر سيتي)، كيران تريبييه (نيوكاسل)، كايل وواكر (مانشستر سيتي)، بن وايت (آرسنال).

وسط الملعب: جوردان هندرسون (ليفربول)، كونور كالاجير (تشيلسي)، جودي بيلنجهام (بوروسيا دورتموند الألماني)، ديكلان رايس (وست هام يونايتد)، كالفين فيليبس (مانشستر سيتي)، ماسون ماونت (تشيلسي).

الهجوم: فيل فودين (مانشستر سيتي)، جاك جيريليش (مانشستر سيتي)، هاري كين (توتنهام)، جيمس ماديسون (ليستر سيتي)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، بوكايو ساكا (آرسنال)، رحيم ستيرلينج (تشيلسي)، كالوم ويلسون (نيوكاسل).

قائمة فرنسا المشاركة في كأس العالم قطر 2022

حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنهام)، ألفونس أريولا (وست هام)، مانداندا (رين)

الدفاع: لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونخ)، ثيو هيرنانديز (ميلان)، أكسيل ديساسي (موناكو)، كوناتي (ليفربول)، كوندي (برشلونة)، بافارد (بايرن ميونخ)، ساليبا (آرسنال)، أوباميكانو (بايرن ميونخ)، فاران (مانشستر يونايتد)

الوسط: كامافينجا (ريال مدريد)، يوسف فوفانا (موناكو)، جندوزي (مارسيليا)، رابيو (يوفنتوس)، تشواميني (ريال مدريد)، فيرتو (مارسيليا)

الهجوم: كريم بنزيما (ريال مدريد)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، جيرو (ميلان)، ديمبلي (برشلونة)، جريزمان (أتلتيكو مدريد)، راندال كولو مواني (آينراخت فرانكفورت)، ماركوس تورام (بوروسيا مونشنجلادباخ)

يذكر أن منتخب فرنسا حامل لقب مونديال 2018.