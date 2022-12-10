مباراة إنجلترا أمام فرنسا اليوم بث مباشر يلا كورة

تقام مباراة إنجلترا أمام فرنسا، اليوم السبت، في ربع نهائي مونديال 2022، وستكون على ملعب البيت، ويسعى المنتخب الفرنسي أيضا للتغلب على نظيره، حفاظا على اللقب. لكأس العالم 2018 في روسيا.

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا اليوم

وتقام مباراة إنجلترا ضد فرنسا اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 في تمام الساعة الـ 9 مساءًا بتوقيت مصر، والـ 10 بتوقيت السعودية والـ 11 بتوقيت الإمارات، ويريد متابعتها الكثيرين لأنها من المباريات الهامة والتي ينتظرها جميع عشاق الساحرة المستديرة في الوقت الحالي.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا أمام فرنسا اليوم

ومن المرجح أن تقوم العديد من القنوات ببث مباراة إنجلترا ضد فرنسا في الدور الربع نهائي كأس العالم 2022، وذلك لضمان مشاهدة رائعة، وهذه القنوات هي كلًا مما يلي:

قناة الكاس أكسترا وان: يعلق عليها أحمد الطيب

قناة الكاس أكسترا تو: يعلق عليها سمير المعيرف

قناة بين سبورت ماكس وان: يعلق عليها عصام شوالي

قناة بين سبورت ماكس تو: يعلق عليها يوسف سيف