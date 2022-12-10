بث مباشر مباراة انجلترا وفرنسا الأسطورة || كورة اون لاين فرنسا

مشاهدة رابط مباراة انجلترا وفرنسا "England vs France Live" في نهائي مبكر، سيصطدم المنتخب الإنجليزي مع المنتخب الفرنسي اليوم السبت 10 ديسمبر 2022، في ربع نهائي مونديال قطر 2022، وازدحمت محركات البحث العالمية بنتائج مشاهدة المباراة. تُذاع مباراة إنجلترا وفرنسا اليوم على الهواء مباشرة في جميع أنحاء العالم، حيث يبحث عشاق جولة الساحرة عن كيفية مشاهدة مباراة بين فرنسا وإنجلترا اليوم في مونديال قطر، ومن خلال موقع Yalla-Shot الجديد، سنقدم إلى لكم جميع أخبار وقنوات وتشكيلات الفريقين قبل انطلاق مباراة إنجلترا وفرنسا اليوم في مونديال قطر 2022، خلال هذا المقال المفصل عن مواجهة إنجلترا ضد فرنسا اليوم مباشرة يلا شوت.

مشاهدة مباراة انجلترا وفرنسا اليوم فى كأس العالم قطر 2022

يستضيف اليوم ملعب "البيت" مباراة نارية بين منتخب الديوك الفرنسي ومنتخب الاسود الثلاثة الانجليزي، فى أطار منافسات خروج المغلوب من بطولة كأس العالم قطر 2022 وتحديد ضمن مواجهات دور الـ8 لكأس العالم 2022، وتدور اليوم مبارتان خلال منافسات المونديالية نبدئها بمباراة المغرب والبرتغال فى الخامسة مساءا بتوقيت مصر والمباراة الثانية بين انجلترا وفرنسا فى التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة يلا شووت.

صعدت فرنسا إلى دور الـ16 لمواجهة منتخب بولندا وحقق بطل النسخة الماضية الفوز بكل سهولة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك بعد إن نجح المنتخب الفرنسي فى تصدر قائمة المجموعة الرابعة برصيد ستة نقاط من خلال فوزان وخسارة واحدة، كان الفوز الأول للديوك فى الجولة الاولي من مرحلة المجموعات علي حساب منتخب استراليا بأربعة أهداف مقابل هدف، وفى الجولة الثانية حقق الفرنسيين الفوز الثاني علي حساب منتخب الدنمارك بهدفين مقابل هدف، وفى الجولة الثالثة تلقت الكتيبة الفرنسية الهزيمة الاولي فى المونديال علي يد منتخب تونس بهدف نظيف دون رد يلا شوت الجديد.

علي الجهة المقابلة صعد منتخب إنجلترا إلى مواجهات دور الـ16 لمواجهة السنغال وحقق فوزًا كاسحًا بثلاثة أهداف دون رد، وسبق وحقق منتخب إنجلترا صدارة المجموعة الثانية برصيد سبعة نقاط، وذلك من خلال فوزان وتعادل خلال مواجهات مرحلة المجموعات، فقد حقق الانجليز الفوز الأول لهم علي حساب منتخب إيران بستة أهداف مقابل هدفين وذلك فى الجولة الاولي، وفى الجولة الثانية تعادل منتخب إنجلترا امام منتخب الولايات المتحدة الإمريكية دون أهداف، وفى الجولة الثالثة حقق الفوز علي منتخب ويلز بثلاثية نظيفة دون رد يلا لايف.

منتخب انجلتراتشكيلة منتخب انجلترا المتوقعة اليوم ضد فرنسا في دور ربع النهائي لكأس العالم

حراسة المرمي جوردان بيكفورد

خط الدفاع كايل ووكر، جون ستونز، هاري ماجواير

خط الوسط كيرين تريبيير، بيلينجهام، ديسلان رايس، لوك شو

خط الهجوم ساكا، هاري كين، فيل فودين

منتخب فرنساتشكيلة منتخب فرنسا المتوقعة اليوم ضد انجلترا في دور ربع النهائي لكأس العالم

حراسة المرمي هوغو لوريس

خط الدفاع رافائيل فاران، جول كوندي، تيو هرنانديز. إبراهيما كوناتي (دايوت أوباميكانو)

خط الوسط أدريان رابيو. أوريلين تشواميني، أنطوان غريزمان

خط الهجوم كيليان مبابي، أوليفيه جيرو، عثمان ديمبيلي

القنوات الناقلة لمباراة انجلترا وفرنسا في دور ربع النهائي لكأس العالم

وقد تقرر إن تنطلق صافرة مباراة إنجلترا وفرنسا اليوم فى دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022، فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر وفى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية، وستقام المواجهة المنتظرة بين فرنسا وانجلترا علي أرضية أستاد البيت، كما أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن نقل لقاء فرنسا ضد انجلترا اليوم عبر قنواتها المشفرة وخصيصًا عبر قناة "beIN sport max 2hd" وسيتولي التعلق علي أحداث المباراة المعلق يوسف سيف الاسطورة لبث المباريات.