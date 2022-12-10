بث مباشر انجلترا وفرنسا kora live | مشاهدة مباراة انجلترا وفرنسا مباشر اليوم في ربع نهائي كأس العالم yalla live

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

زادت القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وفرنسا اليوم في الساعات الأخيرة من مباراة ربع نهائي المونديال يوم السبت 10 ديسمبر 2022. وفي هذه المباراة جرت مباراة الجولة الثامنة من كأس العالم أمس، وكانت مواجهة الأمس. وكانت المواجهة شرسة حيث تغلبت كرواتيا على البرازيل بركلات الترجيح وتغلبت على الأرجنتين. ركلات الترجيح الهولندية وأهمها مباراة إنجلترا. وفرنسا. قابل كلا الفريقين.

قناة تبث مباريات بين إنجلترا وفرنسا

تقام مباراة إنجلترا وفرنسا اليوم السبت 10 ديسمبر على ملعب البيت بالدوحة العاصمة ويمكن مشاهدة المباراة عبر مجموعة قنوات bein الرياضية القطرية، كما ستبث قناة أركاس القطرية البطولة، وسنرسل مباراة فرنسا وانجلترا على القنوات التالية:
قناة الكاس اكسترا 1 HD مع المعلق احمد الطيب.
قناة الكاس اكسترا 2 HD مع المعلق سمير المعارفي.
قناة بين سبورت مكس  Bein sports max 1 HD المعلق  الرياضي عصام الشوالي.
قناة bein sports max 3 HD المعلق  الرياضي يوسف سيف.

بث مباشر مباراة إنجلترا وفرنسا.

ستبدأ مباراة ربع نهائي كأس العالم 2022 بين إنجلترا وفرنسا في الساعة 09:00 بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة. مباراة اليوم بين الفريقين هي واحدة من المواجهة الشديدة. وتمكن البريطانيون من الفوز على الفرنسيين في 11 مواجهة وانتهت سبع لقاءات لصالح المنتخب الفرنسي وستلعب مباراة قوية بين المنتخب المغربي والمنتخب البرتغالي.

لمشاهدة البث المباشر الآن “انجلترا وفرنسا” اضغط هنا 

جعلت قناة بي إن سبورت مباراة واحدة من لقاءين متاحين اليوم على قناتها المجانية.سوف تبث مباراة

وستلتقي إنجلترا مع فرنسا في ربع نهائي مونديال 2022 يوم السبت على ملعب البيت في الخور، حيث تغلبت إنجلترا على تحدي السنغال لتصل إلى هذه النقطة في البطولة ومنحت فرنسا فوزًا مريحًا لبولندا..

كان الفريقان رائعين في مراحل المجموعات بكأس العالم قبل أن يفوزا بدور الـ16. وفازت إنجلترا بالمجموعة الثانية بفوزها على إيران وويلز وتعادلت مع الولايات المتحدة. حاليا أفضل هدافي البطولة برصيد 12 هدفا في رصيدهم.


في غضون ذلك، خسرت فرنسا 1-0 أمام تونس في مباراتها الأخيرة لكنها فازت على أستراليا والدنمارك على صدارة المجموعة الرابعة وسجل المنتخب الفرنسي تسعة أهداف، خمسة منها كان نجم المهاجم كيليان، وكان هدف مبابي.

مباراة إنجلترا ضد فرنسا وجهًا لوجه وأرقام رئيسية

كانت آخر مباراة كبرى لمنتخب إنجلترا أمام فرنسا في يورو 2012، وانتهت بالتعادل 1-1.

لمعرفة فوز إنجلترا الأخير على فرنسا، علينا العودة إلى كأس العالم 1982. كانت آخر مباراة وجهًا لوجه بين الفريقين في مباراة ودية في صيف عام 2017.

على الرغم من تأخرها، فازت فرنسا 3-2 وطرد رافائيل فاران.تشترك إنجلترا الآن في صدارة هدافي البطولة برصيد 12 هدفًا.

وسجل ثمانية لاعبين في شباك إنجلترا، وسجل كل من ساكا بوكايو وماركوس راشفورد ثلاثة أهداف، وفازت فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا. في نهائي كأس العالم.

حطم الفرنسي أوليفييه جيرو الرقم القياسي الذي سجله تييري هنري ليصبح هداف منتخب بلاده على الإطلاق في دور الـ16 ضد بولندا.

يمكن لهاري كين الإنجليزي أن يفعل الشيء نفسه في هذه المباراة لأنه يحتاج فقط إلى هدفين آخرين ليتجاوز الرقم القياسي الذي سجله واين روني وهو 53.

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