بث مباشر يلا شوت مباراة إنجلترا وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر يلا شوت مباراة إنجلترا وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022 يبحث العديد من محبي ومشجعي كرة القدم العالمية والعربية حول العالم عن تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة التي يفترض أن تبث أحداث مباراة إنجلترا أمام فرنسا مساء اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 في الربع الأول. - نهائيات مونديال قطر 2022.

توقيت مباراة فرنسا امام إنجلترا

ان من المتوقع أن تقام أحداث المباراة التي ستجمع ما بين منتخب فرنسا امام إنجلترا مساء اليوم السبت الموافق 10 ديسمبر 2022 في التوقيت التالي:

• الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة
• الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

معلق مباراة فرنسا امام انجلترا
ان المعلق علي المباراة اليوم سيكون المعلق الرياضي المعروف "عصام الشوالي" والمعلق الرياضي "يوسف سيف" علي قنوات بي ان سبورتس.

بينما سيقوم "أحمد الطيب وسمير المعيرفي" بمهمة الوصف والتعليق الصوتي على وقائع ومجريات مباراة إنجلترا وفرنسا علي قنوات الكأس الرياضية.

لمشاهدة البث المباشر الآن “انجلترا وفرنسا” اضغط هنا 

القنوات الناقلة للمباراة
ان قناة بي إن سبورتس المفتوحة ستكون هي الناقل الحصري لمباراة فرنسا امام إنجلترا في نهائي كأس العالم وقد التردد الخاص بالقناة كما يلي:

التردد الأول لقناة بي إن سبورتس علي نايل سات
• ان تردد القناة: 12064.
• والاستقطاب: أفقي.
• والترميز: 27500.
• وتصحيح الخطأ: 6/5.

التردد الثاني لقناة بي إن سبورتس علي نايل سات
• ان تردد القناة: 12245.
• والاستقطاب: عمودي.
• والترميز: 27500.
• وتصحيح الخطأ: 4/3.

التردد الثالث لقناة بي إن سبورتس علي نايل سات
• تردد القناة: 12264.
• والاستقطاب: عمودي
• والترميز: 27500.
• وتصحيح الخطأ: 3/2.

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