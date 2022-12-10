بث مباشر مباراة إنجلترا ضد فرنسا رابط تويتر || تليجرام فرنسا وانجلترا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة إنجلترا ضد فرنسا في مباراة ضمن ربع نهائي مونديال قطر 2022. تأهل منتخب إنجلترا في المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لكأس العالم 2022 مع منتخب الولايات المتحدة وإيران وويلز، وخاض كل فريق ثلاث مباريات في دور المجموعات، متصدرًا ترتيب المجموعات، منتخب إنجلترا..

فرنسا وإنجلترا بث مباشر
وجاء ذلك برصيد 7 نقاط في أول ترتيب المجموعة الثانية بعد الفوز 2 مباريات وتعادل وحيد في دور المجموعات حيث يلاقي المنتخب الإنجليزي فرنسا في الدور ربع النهائي بعد الفوز في دور ال16 علي منتخب السنغال.

يسعي منتخب فرنسا ضد خصمه إنجلترا من أجل الفوز في مباراة اليوم والصعود وضمان التأهل إلي الدور المقبل ليلاقي أي من منتخب البرتغال أو المغرب في المربع الذهبي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

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وعلي الجانب الأخر يأمل منتخب إنجلترا في مواجهة المنتخب الفرنسي من أجل التأهل علي حساب فرنسا في الدور ربع النهائي واستكمال مشوارة في بطولة مونديال قطر 2022.

مباراة فرنسا وإنجلترا
بعد أن تأهل المنتخب فرنساي من دور المجموعات وهو في المجموعة الثالثة والذي لعب ثلاث مباريات خلال الدور الأول حيث حقق الفوز مباراتين وخسر مباراة وضمن التأهل وهو في المركز الثاني في المحموعة.

ستكون هذة المواجهة الثالثة بين فرنسا وإنجلترا في كأس العالم حيث فاز منتخب الأسود الثلاثة باللقائين السابقين 2/0 في عام 1966 و3/0 في عام 1982 وكلاهما في دور المجموعات.

خسرت فرنسا في مباراة واحدة فقط من أخر ثمانية مواجهات لها مع إنجلترا عبر جميع المسابقات فازت 5 مباريات وتعادل مباراتين الهزيمة كانت بنتيجة 2/0 في مباراة ودية في نوفمبر بين البلدين موسم 2017 عندما فازت فرنسا وديًا 3/2.

بث مباشر فرنسا اليوم
تم إقصاء إنكلترا 6 من أخر 8 مباريات خروج المغلوب في كأس العالم ضد دول أوروبية أخريعلي النقيض تأهلت فرنسا في 8 من أخر 10 مباريات خروج المغلوب في كأس العالم ضد منافس أوروبي بما في ذلك مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي.

ستكون فرنسا أول بطل يشارك في ربع نهائي كأس العالم منذ البرازيل عام 2006 وفازت فرنسا فرنسا بثلاث مباريات في كأس العالم 2022 حتي الأن في حين أن المنتخب البرازيلي عام 2006 فاز وهو حامل اللقب الوحيد الذي حقق انتصارات أكثر في بطولة واحدة.

ستكون فرنسا أول بطل يشارك في ربع نهائي كأس العالم منذ البرازيل عام 2006 وفازت فرنسا بثلاث مباريات في كأس العالم 2022 حتي الأن في حين أن المنتخب البرازيلي عام 2006 وهو حامل اللقب الذي حقق انتصارات أكثر في بطولة واحدة خلال هذا القرن.

يتطلع غاريث ساوثغيت إلي أن يصبح أول مدرب إنجليزي يقود بلادة إلي نصف نهائي كأس العالم مرتين بعد أن وصل إلي الدور نصف النهائي في عام 2018 وجاءت المرتين في نصف نهائي عام 2018 تحت قيادة المدرب ألف رمزي عام 1966.

موعد وتوقيت مباراة إنجلترا وفرنسا في كأس العالم قطر 2022
تنطلق مباراة إنجلترا أمام نظيرة منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي ضمن إطار منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 في استاد البيت في المباراة الأولي من دور الثمانية لكاس العالم.

وذلك يوم 10/12 الموافق الجمعة من الشهري الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت ماكس 1/2/3 الرياضية القطرية.

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