بث مباشر مباراة فرنسا وانجلترا Alkass EXTRA One HD كورة اون لاين انجلترا وفرنسا مونديال قطر 2022

بث مباشر لمباراة فرنسا وانجلترا في مونديال 2022 لمشاهدة مباراة فرنسا وانجلترا في المونديال حيث ينتظر عشاق الجولة الساحرة في كل مكان اللقاء المنتظر ضمن منافسات الجولة الثامنة في مونديال قطر.

بث مباشر مباراة فرنسا وانجلترا

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إنجلترا وفرنسا

وأعلنت شبكة قنوات bein sports إذاعة مباراة إنجلترا وفرنسا على القناة المفتوحة، بينما تذاع مباراة البرتغال والمغرب على القناة المشفرة.

التشكيل المتوقع لمنتخب انجلترا

من المتوقع أن يبدأ المنتخب الإنجليزي بقيادة ساوثجيت أمام فرنسا كالتالي

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ماجواير، ستونز، والكر، لوك شاو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، ديكلان ريس، هندرسون.

خط الهجوم: هارى كين، فيل فودين، ساكا.

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا

من المتوقع أن يبدأ المنتخب الفرنسي بقيادة ديدييه ديشامب أمام إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: فاران، أوباميكانو، كوندى، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: أنطوان جريزمان، رابيو، تشوامينى.

خط الهجوم: كيليان مبابى، عثمان ديمبيلي، أوليفيه جيرو.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإنجلترا

تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beIN Sports" الرياضية، وتذاع مباراة فرنسا وإنجلترا على bien sport hd1، بالإضافة إلى القناة المفتوحة.

ويمكن مشاهدة مباراة فرنسا ضد إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022 أيضا عبر القنوات التالية:

Alkass EXTRA One HD - Alkass EXTRA TWO HD.

أبرز أرقام مباراة فرنسا وإنجلترا

سجلت إنجلترا 12 هدفًا في أربع مباريات في نسخة هذا العام، لتعادل أكبر عدد سجلته من الأهداف عام 2018 حين وصلت للدور قبل النهائي.

أحرز كيليان مبابي خمسة أهداف في أربع مباريات حتى الآن ليتخطى عدد أهدافه التي سجلها في البطولة السابقة حين فازت فرنسا باللقب عام 2018.

تخطى هاري كين عدد أهداف جاري لينكر وأصبح كبير هدافي إنجلترا في البطولات الكبرى بعدما سجل ضد السنغال ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا.

كما وصل كين لهدفه رقم 52 مع إنجلترا ليكون على بعد هدف واحد من معادلة رقم وين روني الهداف التاريخي للمنتخب.

أصبحت فرنسا أول منتخب حامل لقب يبلغ دور الثمانية في النسخة التالية منذ البرازيل في عام 2006. فقد ودعت إسبانيا وألمانيا من دور المجموعات في 2014 و2018 على الترتيب.

تقابل المنتخبان في مباراتين من قبل في كأس العالم وكان الانتصار من نصيب إنجلترا بنتيجة 2-0عام 1966 في دور المجموعات في طريقها لإحراز اللقب، وبنتيجة 3-1 في نفس الدور أيضًا عام 1982، قبل أن تودع إنجلترا من الدور الثاني للمسابقة.

مدرب منتخب فرنسا

تحدث ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن مواجهة إنجلترا والوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

وأضاف ديشامب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فرنسا وإنجلترا: شخصيًا انا أقدر ساوثجيت، ومن الواضح أنه لا يحظى بالتقدير الذي يستحقه خاصةً في بلاده.

وأشار ديشامب إلى أن المنتخب الانجليزي قوي جدًا خاصة في السرعات،ولا يملكون نقاط ضعف وهم أقوياء في أكثر من جانب.

حارس مرمى منتخب فرنسا

وقال هوجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا أن المنتخب الإنجليزي معروف في كل مكان ولو كان لدي فرصة لأنصح زملائي حول أي شيء فأنني سأفعل ذلك على الفور.

وأضاف لوريس في المؤتمر الصحفي لمباراة فرنسا وإنجلترا: كل تفصيلة صغيرة سيكون لها تأثير في المباراة، وبكل تأكيد نشعر بالضغط لأننا نواجه أحد أفضل المنتخبات الأوروبية.

وتابع: مبابي لا يتابع الأحاديث التي تتحدث عنه، هو يركز فقط في مباراة إنجلترا.

وأكد لوريس: ياسين بونو واحد من أفضل الحراس المتواجدين في كأس العالم 2022، بونو كان حاسما في فوز المغرب