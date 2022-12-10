الآن لايف LIVÉ NØW.. بث مباشر مباراة فرنسا وإنجلترا يلا شوت Yalla Shoot | مباراة فرنسا بث مباشر | مشاهدة مباراة فرنسا ضد انجلترا بث مباشر اليوم 10-12-2022 يلا شوت

بث مباشر لمباراة فرنسا أمام إنجلترا في مباراة من العيار الثقيل تجمع الفريقين في المباراة النهائية لربع نهائي مونديال قطر 2022، ويبحث المنتخب الفرنسي عن النصر في مباراة اليوم والعبور. في نصف النهائي للقاء الفائز من المواجهة بين المغرب والبرتغال، وسيكون ملعب البيت جاهزًا لاستقبال أحداث هذه المباراة المرتقبة. استاد البيت الذي يقع في مدينة الخور القطرية، هو أحد الملاعب التي تم افتتاحها خصيصًا لكأس العالم، وتبلغ سعة الملعب 60 ألف متفرج، مما يجعلنا نشهد جمهورًا كبيرًا في يومنا هذا. مباراة فرنسا بث مباشر مباراة.

مباراة فرنسا وانجلترا بث مباشر

بث مباشر فرنسا وانجلترا يلا شوت، حقق المنتخب الفرنسي المباراة الماضية فوزًا مهمًا على نظيره البولندي بثلاثة اهداف مقابل هدف، افتتح اوليفيه جيرو التهديف في المباراة قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، وضاعف كيليان مبابي النتيجة لصالح الديوك لتصبح تقدمهم بثنائية نظيفة، وفي الدقيقة 91 عزز كيليان مبابي تقدم فرنسا بهدف ثالث في شباك تشيزني، وقبل نهاية المباراة بثواني معدودة سجل نجم نادي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي هدف المنتخب البولندي الوحيد في المباراة من ركلة جزاء، وجاء المنتخب الفرنسي إلى قطر من أجل تحقيق لقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه بالنسخة الماضية التي أقيمت في روسيا عام 2018 وتغلب على المنتخب الكرواتي بنتيجة 4-2 في النهائي، فرنسا وانجلترا بث مباشر.

بث مباشر فرنسا وانجلترا يلا شوت

مشاهدة مباراة فرنسا بث مباشر، تمكن منتخب إنجلترا من تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط جمعهم من خلال ثلاث مباريات، وخاض منتخب إنجلترا 4 مباريات حتى الان تمكن من الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل مباراة وحيدة ولم يخسر أي مباراة حتى الان، افتتح المنتخب الانجليزي مشوار المونديال بإنتصار كبير على المنتخب الإيراني بستة أهداف مقابل هدفين، وفي المباراة الثانية تعادل امام منتخب امريكا دون اهداف، وفي مباراة ختام دور المجموعات فاز الانجليز على المنتخب الويلزي بثلاثية نظيفة والإطاحة به خارج المونديال، وفي مباراة ثمن النهائي واجه المنتخب السنغال وانتصر عليه بثلاثية نظيفة أيضًا، افتتح التسجيل في المباراة جوردان هندرسون لاعب نادي الريدز، وضاعف هاري كين النتيجة لصالح الانجليز قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل بوكايو ساكا الهدف الثالث لانجلترا لتنتهي المباراة بفوز مستحق للانجليز على حساب المنتخب السنغالي الذي غاظر البطولة من دور الستة عشر، فرنسا ضد انجلترا مباشر.

مشاهدة مباراة فرنسا بث مباشر

مباراة فرنسا مباشر، اعلن الاتحاد الدولي FIFA عن اقامة هذه المباراة على ستاد البيت، وسيعلن الحكم عن ضربة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية ونعرض لكم الآن موعد انطلاق احداث هذه المباراة المرتقبة بتوقيت بعض الدول الأخرى:

• 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

• 9:00 مساءً بتوقيت مصر

• 10:00 مساءً بتوقيت العراق

• 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين

• 10:00 مساءً بتوقيت سوريا

• 8:00 مساءً بتوقيت تونس

• 8:00 مساءً بتوقيت المغرب

• 8:00 مساءً بتوقيت الجزائر

• 10:00 مساءً بتوقيت اليمن

• 10:00 مساءً بتوقيت لبنان

• 9:00 مساءً بتوقيت السودان

• 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا

• 10:00 مساءً بتوقيت قطر

• 10:00 مساءً بتوقيت الاردن

• 10:00 مساءً بتوقيت الكويت

• 10:00 مساءً بتوقيت البحرين

• 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات

• 11:00 مساءً بتوقيت سلطنة عمان

• 7:00 مساءً بتوقيت موريتانيا

• 10:00 مساءً بتوقيت جزر القمر

• 10:00 مساءً بتوقيت الصومال

• 10:00 مساءً بتوقيت جيبوتي

• 7:00 مساءً بتوقيت غرينيتش GMT.

بث مباشر انجلترا وفرنسا مباشر

يلعب منتخب إنجلترا مباراة اليوم امام فرنسا من اجل الفوز ولا شيء سواه، وفي النسخة الماضية من كاس العالم والتي اقيمت في روسيا حقق المنتخب الانجليزي المركز الرابع في البطولة بعد الخسارة امام كرواتيا في نصف النهائي، وخسر امام بلجيكا في مباراة تحديد المركز الثالث.

من المتوقّع ان يبدا المنتخب الفرنسي مباراة اليوم بهذه الاسماء في التشكيل الاساسي: هوغو لوريس، ثيو هيرنانديز، اوباميكانو، رافائيل فاران، كوندي، تشاواميني، رابيو، عثمان ديمبيلي، انطوان جريزمان، كيليان مبابي، اوليفيه جيرو، وتمثل مباراة اليوم اهمية بالغة لمنتخب الديوك الذي يسعى في مواصلة المشوار في المونديال وتحقيق حلم اللقب الثاني على التوالي.