"الفجر" تكشف عن قضايا صدر بها أحكام غيابية ضد رأفت عباس

حوادث
رأفت عباس
رأفت عباس

قدم العديد من المواطنين شكاوي وبلاغات عديدة ضد رأفت عباس، رئيس مجلس إدارة شركة طبية شهيرة بمحافظة المنوفية.

وكان قد صدر أحكام قضائية غيابيا ضده، وصل إجماليها 4 سنوات سجن.

وستعرض بوابة “الفجر” في السطور القادمة، كافة القضايا المقدمة ضد رأفت عباس.

قضايا ضد رأفت عباس

حرر محضر بقضية تبديد يحمل رقم 13233 / 2022 جنح مركز الباجور، وقضت المحكمة بحبسه عامين وكفالة 500 جنيه.


كما حرر ضده محضر بقضية شيك يحمل رقم 16719 / 2022 جنح مركز الباجور، وقضت المحكمة بحبسه عام.

بالإضافة إلى ذلك، حرر ضده محضر بقضية شيك يحمل رقم 16228 / 2022 جنح مركز الباجور، وصدر فيها حكم بحبسه عام.

مركز الباجور قضايا محافظة المنوفية أحكام قضائية باجور كفالة 500 جنية رئيس مجلس إدارة شركة

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