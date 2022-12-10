التقديم يبدأ غدا.. فرص عمل بالكويت للأطباء والممرضين

يبدأ التقديم على وظائف وزارة القوى العاملة غدا الأحد، إذ أعلنت تلقي قطاع العلاقات الخارجية بالوزارة، بالتتسيق مع مكتب التمثيل العمالي بالكويت، خطابا من مستشفيات الضمان الصحي التي تعمل في نشاط الرعاية الصحية في الكويت تطلب فيه 50 طبيبا و200 ممرض من الجنسين للعمل لديها.

وتبدأ الرواتب لتلك المهن وفقا لما أعلنت عنه وزارة القوى العاملة من 1800 وتصل إلى 2450 دينار كويتي للأطباء، و400 دينار كويتى للممرضين، بالإضافة إلى توفير بدل سكن وانتقال للعاملين.

التقديم بوظائف الكويت

وفي السطور التالية، نعرض كيفية التقديم لـ وظائف الكويت، التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة:

يمكن التقديم على وظائف الكويت من خلال الضغط هنا.

ويتم كتابة البيانات المطلوبة، التي تشمل الاسم والمؤهل والتخصص الذي تريد التقديم به.

كما يمكن التقديم من خلال الذهاب إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج بمبنى وزارة القوى العاملة وعنوانه 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر بمحافظة القاهرة، مع إلحاق الأوراق المطلوبة للمتقدمين: سيرة ذاتية، وصورة من شهادة الخبرة، وصورة جواز السفر الملون إن وجد.

ويبدأ التقديم على وظائف الكويت من غد الأحد ويستمر لمدة أسبوعين، بالتخصصات التالية:

تخدير استشاري وأخصائي، ومسجل جراحة عامة

باطنة استشاري وأخصائي ومسجل

أمراض النساء والتوليد أخصائي ومسجل

طب الأطفال استشاري ومسجل

آشعة استشاري وأخصائي ومسجل

أخصائى تخدير

200 ممرض من الجنسين