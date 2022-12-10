التقديم يبدأ غدا.. فرص عمل بالكويت للأطباء والممرضين

منوعات
وظائف
وظائف

يبدأ التقديم على وظائف وزارة القوى العاملة غدا الأحد، إذ أعلنت تلقي قطاع العلاقات الخارجية بالوزارة، بالتتسيق مع مكتب التمثيل العمالي بالكويت، خطابا من مستشفيات الضمان الصحي التي تعمل في نشاط الرعاية الصحية في الكويت تطلب فيه 50 طبيبا و200 ممرض من الجنسين للعمل لديها.

وتبدأ الرواتب لتلك المهن وفقا لما أعلنت عنه وزارة القوى العاملة من 1800 وتصل إلى 2450 دينار كويتي للأطباء، و400 دينار كويتى للممرضين، بالإضافة إلى توفير بدل سكن وانتقال للعاملين.

التقديم بوظائف الكويت 

وفي السطور التالية، نعرض كيفية التقديم لـ وظائف الكويت، التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة:

يمكن التقديم على وظائف الكويت من خلال الضغط هنا.

ويتم كتابة البيانات المطلوبة، التي تشمل الاسم والمؤهل والتخصص الذي تريد التقديم به.

كما يمكن التقديم من خلال الذهاب إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج بمبنى وزارة القوى العاملة وعنوانه 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر بمحافظة القاهرة، مع إلحاق الأوراق المطلوبة للمتقدمين: سيرة ذاتية، وصورة من شهادة الخبرة، وصورة جواز السفر الملون إن وجد.

ويبدأ التقديم على وظائف الكويت من غد الأحد ويستمر لمدة أسبوعين، بالتخصصات التالية:

تخدير استشاري وأخصائي، ومسجل جراحة عامة

باطنة استشاري وأخصائي ومسجل

أمراض النساء والتوليد أخصائي ومسجل

طب الأطفال استشاري ومسجل

آشعة استشاري وأخصائي ومسجل

أخصائى تخدير

200 ممرض من الجنسين

القوى العاملة وزارة القوى العاملة وظائف القوى العاملة التقديم في وظائف القوى العاملة التقديم بوظائف الكويت

مواد متعلقة

وزير القوى العاملة: هدفنا تدريب وتأهيل وحماية العمالة المصرية بالخارج

الأكثر قراءة

يلا LIVE NOW بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال يلا شوت تويتر ON LIVE جودة عالية|| مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال Portugal vs Morocco هدف زياش اليوم

بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 والتشكيل.. رابط قناة أرضية

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر في كأس العالم 2022 اليوم

هدف المغرب اليوم أمام البرتغال في كأس العالم

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد هولندا (0-0) في ربع نهائي كأس العالم

بث مباشر LIVE7 مباراة البرتغال والمغرب يلا شوت Maroc vs Portugal أون لاين|| رابط مشاهدة المغرب والبرتغال اليوم بي إن سبورتس beIN Sports تعليق جواد بده جودة عالية

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر على beIN SPORTS|| بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال MOROCCO vs PORTUGAL بث مباشر

ŇÔŴ 2nd الشوط الثاني.. بث مباشر المغرب والبرتغال يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم