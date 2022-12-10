بث مباشر.. مشاهدة مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم ٢٠٢٢

بوابة الفجر

تنطلق مباراة فرنسا ضد إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ بث مباشر مساء اليوم السبت ويلتقي الفائز بمنتخب المغرب الذي نجح في الصعود لقبل نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخ إفريقيا والعرب.

ويسعى فرنسا بطل العالم لتخطي عقبة إنجلترا من أجل مواصلة المشوار للاحتفاظ باللقب العالمي في المباراة التي تنقل بث مباشر اليوم السبت في كأس العالم ٢٠٢٢.

موعد مشاهدة بث مباشر لمباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم 

وتنطلق المباراة اليوم بث مباشر بين فرنسا وإنجلترا في الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة فرنسا التي فازت بلقبها المونديالي الثاني في روسيا قبل أربع سنوات، عبّدت طريقها إلى ربع النهائي بفوز على بولندا 3-1 في ثمن النهائي، بهدفين لمهاجم باريس سان جرمان مبابي وآخر لأوليفييه جيرو، أما إنجلترا فبلغت هذه المرحلة بعد فوز بثلاثية نظيفة على السنغال، رغم البداية المتذبذبة أمام بطل إفريقيا.

وتنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس بث مباشر لمباراة فرنسا وإنجلترا مساء اليوم السبت لتحديد آخر فريق متأهل لنصف نهائي كأس العالم لملاقاة المغرب في حين تحدد طرفي المباراة الأخرى التي ستجري بين الأرجنتين وكرواتيا لتحديد المتأهل لنهائي كأس العالم. 

 

لمشاهدة البث المباشر الآن “انجلترا وفرنسا” اضغط هنا 

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