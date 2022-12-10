مشاهدة مباراة فرنسا وإنجلترا بث مباشر اليوم في كأس العالم FIFA قطر 2022

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تتجه أنظار عشاق كرة العالمية صوب أرضية استاد البيت لمشاهدة مباراة قوية تجمع بين منتخبي فرنسا وإنجلترا، مساء اليوم السبت 10 ديسمبر، وذلك لحساب منافسات دور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022.

الفجر يقدم لمتابعيه وزواره مشاهدة مباراة فرنسا وإنجلترا بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي التاسعة بتوقيت القاهرة، وستنقل مواجهة إنجلترا ضد فرنسا على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 ماكس بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي.

سيشهد استاد البيت ثاني أكبر ملاعب مونديال قطر اليوم معركة تاريخيه ونهائي مبكر يجمع بين المنتخبين العملاقين في العالم، حيث ستكون الفرصة لأحدهما بالعبور للمربع الذهبي.

ويعيش المنتخبين حالة من التوهج في الفترة الأخيرة، ويأتي هذا بفضل الجيل المميز من اللاعبين الكبار الذي يتواجد بكلا العملاقين، فهذه المعركة ستكون فيها غنيمة ثمينة سوف تتواجد في نصف النهائي للمرة الثانية تواليًا.

ويمر منتخب فرنسا بحالة مميزة جدًا واستقرار كبير في كتيبة ديشامب، فهو وصل لهذا الدور بجدارة واستحقاق بعدما تمكن من الانتصار على بولندا بثباثية مقابل هدف بدور الـ 16 من البطولة.

الديوك الفرنسية بطل النسخة الماضية من مونديال روسيا 2018، استعد لهذه المعركة الشرسة بتركيز تام وبمعنويات مرتفعة جدًا، حيث يأمل اليوم بأن يخطف تذكرة العبور للدور المقبل من أجل الاستمرار في الدفاع عن لقبه للمرة الثانية تواليًا.

وعلى الجهة الأخرى، ستكون هذه الموقعة مهمة بالنسبة لمنتخب إنجلترا الذي قدم أوراق اعتماده بشكل كبير ورائع أمته به عيون الناظرين وأبهرهم بشكل كبير.

المنتخب الإنجليزي كان قد وصل لهذا الدور بعد الأداء الرائع الذي قدمه منذ بداية مشواره بدور المجموعات، ليواصل في دور الـ16 من البطولة وينجح في خطف الفوز على السنغال بثلاثية نظيفة.

الأسود الثلاثة تعلم أن هذه القمة الأوروبية التي ستكون على  الأراضي القطرية مهمة للغاية بالنسبة لهم، فالأسود تطمح في افتراس الديوك من أجل قطع تذكرة العبور للمربع الذهبي وإقصاء حامل اللقب للمنافسة بقوة عليه، ولكن هذا يتطلب منه التركيز العالي لنيل مراده.

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