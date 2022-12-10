مباراة فرنسا وإنجلترا بث مباشر ربع نهائي كأس العالم والقنوات الناقلة (مونديال قطر)، تعرف على موعد مباراة الأسود الثلاثة وفرنسا التشكيل المتوقع للمنتخبين الآن.

الآن بث مباشر انجلترا وفرنسا يلا شوت.. مشاهدة مباراة فرنسا وانجلترا بث مباشر اليوم ماتش لايف تويتر في كأس العالم 2022

مباراة فرنسا وإنجلترا بث مباشر يلا شوت؛ يلتقي منتخب فرنسا مع إنجلترا على استاد البيت في دولة قطر ونجحت فرنسا في التأهل إلى ربع النهائي بعد مباراة فرنسا وبولندا يوم الأحد الماضي التي انتهت بثلاث أهداف لفرنسا مقابل هدف واحد لمنتخب بولندا، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم السبت الموافق 10 ديسمبر 2022، تابع فيما يلي موعد مباراة فرنسا وإنجلترا والقنوات المفتوحة الناقلة على النايل سات، كما نوفر لكم رابط البث المباشر عبر موقع الفجر الرياضي لمشاهدة مباراة إنجلترا وفرنسا لايف دون تقطيع وبجودة عالية HD.

مشاهدة مباراة فرنسا وإنجلترا ربع نهائي كأس العالم 2022

يمكنك الآن متابعة أحداث مباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم دور ربع النهائي اليوم السبت من خلال رابط البث المباشر الذي نتركه لك في هذا المقال وتقام مباراة فرنسا وإنجلترا على استاد البيت في مدينة خور دولة قطر.

الآن بث مباشر انجلترا وفرنسا يلا شوت.. مشاهدة مباراة فرنسا وانجلترا بث مباشر اليوم ماتش لايف تويتر في كأس العالم 2022

توقيت مباراة فرنسا ضد إنجلترا سيختلف علي حسب الدولة التي تقيم فيها كما يلي:



التوقيت الدولة

3:00 م جرينتش – موريتانيا

4:00 م الجزائر – تونس

5:00 م مصر – السودان – ليبيا

6:00 م السعودية – فلسطين – الأردن – سوريا – لبنان – العراق – اليمن – البحرين – قطر – جزر القمر

7:00 م عمان – الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإنجلترا

تنقل قناة بي إن سبورت ماكس (1 – 2 – 3 – 4) المواجهة المرتقبة بين منتخب فرنسا وإنجلترا في دور الـ 8، وسوف تذاع مباراة فرنسا وإنجلترا ربع نهائي كأس العالم أيضا على قنوات المفتوحة الناقلة علي القمر سات والأقمار الصناعية الأخرى كما يلي:



قناة الهوية اليمنية.

قناة الكأس الرياضية.

قناة بي إن سبورتس ماكس المفتوحة.

معلق مباراة فرنسا وإنجلترا

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية عن معلق مباراة فرنسا وإنجلترا بث مباشر على قنواتها المفتوحة كما يلي:

beIN MAX 1 عصام الشوالي.

beIN MAX 2 يوسف سيف.

طاقم حكام مباراة فرنسا وإنجلترا

طاقم حكام مباراة فرنسا وإنجلترا

الآن بث مباشر انجلترا وفرنسا يلا شوت.. مشاهدة مباراة فرنسا وانجلترا بث مباشر اليوم ماتش لايف تويتر في كأس العالم 2022

أعلنت لجنة الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) عن أسماء الطاقم التحكيمي في مباراة منتخب فرنسا في ربع نهائي كأس العالم ضد منتخب إنجلترا وسيتولى ويلتون سامبايو ادارة وتحكيم المباراة ونعرض فيما يلي أسماء باقي طاقم الحكام:

حكم الساحة مساعد أول مساعد ثان حكم رابع حكم VAR مساعد حكم VAR حكم VAR تسلل دعم VAR

ويلتون سامبايو برونو بوسكيليا برونو بيريز محمد عبدالله محمد نيكولاس جالو خوان مارتينيز نويزا باك أليخاندرو هيرنانديز

الآن بث مباشر انجلترا وفرنسا يلا شوت.. مشاهدة مباراة فرنسا وانجلترا بث مباشر اليوم ماتش لايف تويتر في كأس العالم 2022

تشكيل منتخب فرنسا وإنجلترا في مباراة ربع نهائي كأس العالم

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لمنتخب فرنسا وإنجلترا بتشكيل يعتمد علي التوازن بين الهجوم والدفاع في نفس الوقت ليتجنب المنتخبين من استقبال أي أهداف في وقت مبكر من المباراة، ونعرض لكم فيما يلي التشكيل المتوقع لكل منهم.

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع

تعرف على تشكيل منتخب فرنسا المتوقع اليوم:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، فاران، كوندي، أوباميكانو.

خط الوسط: رابيو، أنطوان جريزمان، تشوامينى.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، أوليفيه جيرو.

تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع

الآن بث مباشر انجلترا وفرنسا يلا شوت.. مشاهدة مباراة فرنسا وانجلترا بث مباشر اليوم ماتش لايف تويتر في كأس العالم 2022

إليك التشكيل المتوقع لمنتخب إنجلترا:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: لوك شاو، ماجواير، والكر، ستونز.

خط الوسط: هندرسون، ديكلان ريس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: ساكا، هاري كين، فيل فودين.

يلتقي منتخب فرنسا وإنجلترا في دور ربع النهائي اليوم وسوف تكون هي المواجهة الثالثة في إطار بطولة كأس العالم، وتمكن منتخب إنجلترا من تحقيق الفوز في المواجهتين التي سبقت ذلك اللقاء.

الآن بث مباشر انجلترا وفرنسا يلا شوت.. مشاهدة مباراة فرنسا وانجلترا بث مباشر اليوم ماتش لايف تويتر في كأس العالم 2022

نتيجة مباراة فرنسا ضد إنجلترا

من المتوقع أن تنتهي مباراة إنجلترا وفرنسا بفوز منتخب الأسود الثلاث على نظيره الفرنسي.