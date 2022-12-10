تقدم قناة بين سبورت المفتوحة بث مباشر مشاهدة مباراة إنجلترا وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، حيث أعلنت مجموعة بين سبورت صباح اليوم عن إدارج مباراة إنجلترا ضد فرنسا في مونديال قطر 2022 على جدول البث المباشر لقناة بين المفتوحة.

وبذلك سوف يستطيع المشجعين في الوطن العربي وشمال إفريقيا من الحصول على بث مباشر مشاهدة مباراة إنجلترا وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 من خلال تقديمنا لتردد بين سبورت المفتوحة، بالإضافة إلى التشكيل الرسمي للمنتخبين، وطاقم التحكيم، حيث سنشاهد معركة كروية شرسة اليوم بين المنتخبين الأقوى في البطولة.

بث مباشر مشاهدة مباراة إنجلترا وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 على بين سبورت المفتوحة

تتيح بين سبورت المفتوحة خلال الساعات المقبلة بث مباشر مشاهدة مباراة إنجلترا وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 اليوم السبت الموافق 10 ديسمبر الجاري ضمن منافسات دور الـ 8 من مونديال قطر 2022، وستقام مباراة إنجلترا ضد فرنسا على ملعب ستاد البيت بمدينة الخور القطرية.

ويبحث المنتخب الفرنسي حامل اللقب عن التتويج الثاني على التوالي في كأس العالم 2022 والمرة الثالثة في تاريخ الديوك، وحقق الإنجليز بطولة وحيدة منذ عام 1966 أي من نحو 56 عامًا غياب عن التتويج بكأس العالم، لذا يبحث هاري كين ورفاقه أيضًا عن التتويح، وفيما يلي سنقدم لكم تردد بين سبورت المفتوحة التي ستتيح بث مباشر مباراة إنجلترا ضد فرنسا في كأس العالم 2022.

تردد بين سبورت المفتوحة

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

بث مباشر مشاهدة مباراة إنجلترا ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022 على الكأس المفتوحة

كما تتيح قناة الكأس المفتوحة أيضًا والتابعة لـ بين سبورت بث مباشر مشاهدة مباراة إنجلترا ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022 في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي وعمان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، والمغرب.



وتعتبر مباراة اليوم بين فرنسا وإنجلترا بمثابة نهائي مبكرا للبطولة الأكبر عالميًا بين المنتخبات، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة الكأس المفتوحة التي ستقدم أيضًا بث مباشر مشاهدة مباراة إنجلترا وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

تردد قناة الكأس المفتوحة

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11919

معدل الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

تشكيل إنجلترا ضد فرنسا

كشف المدرب جاريث ساوثجيت عن تشكيل منتخب إنجلترا الآتي لمواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بقيادة هاري كين.

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: لوك شاو - هاري ماجواير - جون ستونز - كايل ووكر.

خط الوسط: جوردان هندرسون - جود بيلينجهام - ديكلان رايس..

الهجوم: فيل فودين - هاري كين - بوكايو ساكا.

قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم قطر 2022

تشكيل فرنسا ضد إنجلترا

أما من جانب الديوك، أعلن المدرب ديدييه ديشامب عن تشكيل منتخب فرنسا الآتي لمواجهة إنجلترا في كأس العالم قطر 2022، وسيشارك مبابي أساسيًا.

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - رفائيل فاران - دايوت أوباميانكو - جول كوندي.

خط الوسط: أدريان رابيو - أنطوان جريزمان - أوريلين تشواميني.

الهجوم: كيليان مبابي - أولفييه جيرو - عثمان ديمبلي.

طاقم تحكيم مباراة إنجلترا ضد فرنسا في مونديال قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن طاقم تحكيم مباراة إنجلترا ضد فرنسا في ربع نهائي مونديال قطر 2022، وجاء كالآتي:

البرازيلي ويلتون سامبايو: حكم ساحة.

برونو بوشيليا: حكم مساعد أول.

برونو بيرس: حكم مساعد ثانِ.

محمد عبد الله: حكم رابع.

حكم غرفة VAR: نيكولاس جالو باراجان.