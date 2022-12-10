"المركزي": 1.6 تريليون جنيه ودائع الحكومة خلال أغسطس الماضي

ارتفعت ودائع الحكومة، بنهاية أغسطس الماضي إلي 1.6 تريليون جنيه مقابل 1.54 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام، وبعد أن كانت 1.49 تريليون جنيه في يونيو 2022.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ، إن إجمالي ودائع الجهاز المصرفي بنهاية أغسطس الماضي بلغت 7.64 تريليون جنيه مقابل 7.5 تريليون جنيه في يوليو 2022 ومقارنة بـ 7.37 تريليون جنيه في يونيو 2022.

وذكر التقرير إن ودائع الحكومة بالعملة المحلية، بلغت 1.4 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.33 تريليون جنيه في يوليو 2022 ومقارنة بـ 1.29 تريليون جنيه في يونيو السابق.

بينما وصلت الودائع بالعملة الأجنبية للحكومة نحو 206.9 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 205.54 مليار جنيه في يوليو 2022 ومقانة بـ 202،4 مليار جنيه في يونيو 2022.

ووصلت الودائع غير الحكومية نحو 6.1 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 6 تريليونات جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 5.9 تريليون جنيه في يونيو 2022.

وتضمنت تلك الودائع قطاعات " العام، الخاص، العائلي، الخارجي".