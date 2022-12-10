مجانية.. ننشر تفاصيل دورة أخطاء التربية وطرق علاجها بمكتبة مصر العامة

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مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة

كشفت مكتبة مصر العامة، عن إطلاق ندوة مجانية تحت عنوان "أخطاء التربية التي تساعد أولياء الأمور من الجنسين على إخراج أجيال قادرة على مواجهة الحياة والتعامل بطرق سليمة وإيجابية".

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، تفاصيل وموعد ندوة أخطاء التربية بمكتية مصر العامة، وهي على هذا النحو:

تفاصيل ندوة أخطاء التربية

- تقام الندوة السبت المقبل الموافق 17/12/2022 في تمام الساعه 2 ظهرًا.

- حضور الندو مجاني لأعضاء مكتبة مصر العامة وغير الأعضاء.

- الحضور بمقر مكتبة مصر العامة بالدقي، المقر الرئيسي للمكتبة 4 جمال حمدان بجوار السفارة السعودية ومجلس الدولة.

- تقدم الندوة الدكتورة هالة عفت استشاري صحة نفسية وعلاقات أسرية.

محاور الندوة:

ما هو الهدف الحقيقي لتربية الأبناء؟

ما هو الفرق بين الابن الصالح والابن القوي الأمين؟

ما هى الأخطاء الرئيسية في التربية؟

ما هي نتائجها وكيفية إصلاح هذه الأخطاء؟

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