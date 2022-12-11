أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022.. أجازة الصاغة

يواصل البحث عن أسعار الذهب فى مصر، معدلاته المرتفعة عبر محرك البحث “جوچل”، بالأخص خلال هذه الفترة التي يشهد فيها سعر الذهب فى مصر مستويات ارتفاع لم يسجلها المعدن في التاريخ، ولكن يسيطر الهدوء عليها منذ عدة أيام ومتوقع أن تستمر حتى انقضاء إجازة الصاغة اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022.

لذا تحرص الفجر على رصد تحركات أسعار الذهب لحظة بلحظة، والتقرير الآتي يستعرض أسعار الذهب خلال الساعات الأولى من اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022:

أسعار الذهب اليوم في مصر (شراء)

وصلت أسعار عيار الذهب 24 عند 1920 جنيها.

سجلت أسعار عيار الذهب 21 نحو 1680 جنيهًا.

وتداولت أسعار عيار الذهب 18 عند 1440 جنيهًا.

وبلغت أسعار عيار الذهب 14 نحو 1120 جنيهًا.

أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر

سجلت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21 اليوم، 13440 جنيهًا في محلات الصاغة، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.

أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 24 في مصر

بلغت أسعار جنيه الذهب عيار 24 اليوم 15360 جنيهًا في محلات المجوهرات.

وتساوي أسعار جنيه الذهب عياري 24 و21 قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.

سبائك الذهب

تقدم الكثير من البنوك خدمات تداول واستثمار السبائك الذهبية في كل دول العالم، وتختلف تصنيفات السبائك الذهب ما بين من يتعامل عليها على أساس الوزن أو الشكل أو العيار.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سجلت أسعار سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 4800 جنيه.

بلغت أسعار سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 9600 جنيه.

ووصلت أسعار سبيكة الذهب الأونصة (31.1) جرام بنحو 59712 جنيهًا.

وهذه الأسعار هي قيمة الذهب الخام في السبيكة، وتصل درجة نقائه إلى 99.9٪، دون مصنعية أو قيمة مضافة أو دمغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر (بيع)

بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 1897 جنيها.

تداولت أسعار عيار الذهب 21 نحو 1660 جنيها.

سجلت أسعار عيار الذهب 18 بـ 1422 جنيهًا.

وصلت أسعار عيار الذهب 14 إلى 1106 جنيهات.

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل

وتتجه الأنظار في الأسبوع المقبل نحو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط توقعات بأن يخفف البنك وتيرة التشديد النقدي برفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.

وتصل نسبة توقعات المشاركين في السوق برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة لمجلس الفيدرالي الأمريكي في 13 و14 ديسمبر إلى 93% في الوقت الحالي.