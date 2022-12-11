محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي (العام – الرياضي) للعام الدراسي 2022 / 2023 بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والتي ستبدأ 21 يناير وتنتهي 26 يناير 2023 مؤكدًا على وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة التوفيق والنجاح.

ومن جانبه أوضح الأستاذ محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات ستعقد على مدار 6 أيام كالاتي:

- يوم السبت الموافق 21 / 1 / 2023 في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الأحد الموافق 22 / 1 / 2023 في مادتي الجبر والإحصاء والتربية الدينية.

- يوم الإثنين الموافق 23 / 1 / 2023 في مادة اللغة الأجنبية والتربية الرياضية (المدارس الرياضية فقط).

- يوم الثلاثاء الموافق 24 / 1 / 2023 في مادتي الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأربعاء الموافق 25 / 1 / 2023 في مادتي العلوم والتربية الفنية.

- يوم الخميس الموافق 26 / 1 / 2022 في مادة الدراسات الاجتماعية.

أضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تقرر إعفاء طلاب المنازل من امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وفقًا للقرار الوزاري 137 لسنة 2002، وسيجري تقويم الأنشطة التربوية قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين على الأقل، مشيرًا إلى أن قطعة الإملاء في مادة اللغة العربية ستكون مستقلة تملى علي الطلاب ولا تحتسب من موضوع التعبير وتكون لها درجاتها المستقلة ( درجتان ونصف ) ويحتسب لها عشرون دقيقة من الوقت الكلي لزمن إجابة المادة بناء علي القرار رقم 313 لسنة 2011.

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