موعد مباريات نصف نهائي كاس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباريات نصف نهائي كاس العالم، أسدل الستار يوم أمس السبت، عن الدور ربع النهائي، بعدم تأهلت منتخبات كرواتيا والأرجنتين وفرنسا والمغرب الذي حقق مفاجأة كبرى بتغلبه على البرتغال ليستحق الفوز والتأهل عن جدارة.

مباريات نصف نهائي كاس العالم

ويتساءل عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباريات نصف نهائي كاس العالم قطر 2022 من أجل مشاهدة مباريات قبل النهائي والتي تسم بالقوة والإثارة، وسط آمال العرب المعلقة على أسود الأطلس الذي أطاح بسبانيا والبرتغال وقدم اداء كبيرا مع مدربه الوطني وليد الركراكي.

موعد مباريات نصف نهائي كاس العالم قطر 2022

ويبحث الكثيرون عن موعد مباريات نصف نهائي كاس العالم والتي ستجم بين منتخبي كرواتيا والأرجنتين في مواجهة قوية ولا سيما أن الأول يلعب بواقعية وتحفظ شديد فيما يسعى التانجو إلى التأهل إلى الدور النهائي وتحقيق لقب المونديال بعدما خرج من الدور قبل النهائي في النسخة الماضية وخسر نهائي 2014 أمام ألمانيا.

تفاصيل ومباريات نصف نهائي كاس العالم

كما يتضمن موعد مباريات نصف نهائي كاس العالم المباراة الأقوى والمثيرة والتي تشهد مؤازرة ومتابعة عربية كبيرة رم صعوبتها، حينما يلتقي منتخب فرنسا حامل اللقب مع نظيره المغربي "الحصان الأسود" للبطولة، في مباراة قوية.

عدد المواجهات ومباريات نصف نهائي كاس العالم

ويضم موعد مباريات نصف نهائي كاس العالم مباراة المغرب لأول مرة في تاتريخ العرب يتمكن منتخب عربي الوصول إلى ذلك الدور ويبقى في المربع الذهبي في إنجاز تاريخي ليس للمرب وحده بل للعرب جميعا.

موعد مباريات نصف نهائي كاس العالم قطر 2022 المتبقية

ويبدأ موعد مباريات نصف نهائي كاس العالم الثلاثاء المقبل الموافق الـ13 من ديسمبر 2022، حينما يلتقي منتخب الأرجنتين نظيره الكرواتي، فيما لعب المباراة الثانية يوم الأربعاء الموافق 14 من الشهر نفسه والتي تجمع بين فرنسا والمغرب.

موعد مباريات نصف نهائي كاس العالم قطر 2022

موعد مباراة الأجنتين وكرواتيا في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم قطر 2022

تنطلق مباراة الأرجنتين وكرواتيا ضمن مباريات نصف نهائي كاس العالم في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، طرابلس، الخرطوم، فلسطين، العاشرة بتوقيت السعودية، قطر، الأردن، والـ11 بتوقيت الإمارات وعمان، على أرضية ستاد لوسيل.

موعد مباراة فرنسا ضد المغرب في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

وتلعب مباراة فرنسا ضد المغرب يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة طرابلس، الخرطوم، فلسطين، العاشرة بتوقيت السعودية، قطر، الأردن، والـ11 بتوقيت الإمارات وعمان، على أرضية ستاد البيت.

موعد مباريات نصف نهائي كاس العالم 2022 والقنوات الناقلة

وبعدما استعرضنا موعد مباريات نصف نهائي كاس العالم قطر 2022 نرصد القنوات الناقلة والتي تضم قنوات بين سبورت والكأس الرياضية القطرية كافة مباريات مونديال قطر 2022 بشكل حصري على قنوات بين سبورت ماكس، وبين 4K، والكأس إكسترا، وهذه القنوات مشفرة، إلى جانب قنوات بين سبورت المفتوحة وقناة الكأس المفتوحة الذي أذاعا عددًا من مباريات كأس العالم 2022 بشكل مجاني للجماهير.