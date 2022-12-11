بيسكوف: أوروبا تتحول إلى تبعية الغاز الأمريكي

بيسكوف - أرشيفية
بيسكوف - أرشيفية

قال الكرملين، إن أوروبا بتصريحاتها المتكررة بأنها تريد التخلص من "الاعتماد على روسيا" والتبعية لها بشأن الغاز، إلا أنها استبدلتها بتبعية الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.
وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "على خلفية رغبة سخيفة (أوروبية).. يصرح الأوروبيون عن رغبتهم بالتخلص من تبعية الاعتماد على روسيا بالغاز. لكن في الوقت نفسه، إنهم لا يصرحون بأنهم يريدون استبدال تبعية واحدة بتبعية أخرى.. لقد استبدلوا الآن الاعتماد على الغاز الروسي بالاعتماد على الغاز الطبيعي الأمريكي المسال".

وتابع بيسكوف: "وعندما يخسر الأوروبيون مليارات اليوروهات كل يوم، فإن هذه المليارات من الدولارات يتم جنيها بالفعل في واشنطن".

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف روسيا

الأكثر قراءة

يلا LIVE NOW بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال يلا شوت تويتر ON LIVE جودة عالية|| مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال Portugal vs Morocco هدف زياش اليوم

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد هولندا (0-0) في ربع نهائي كأس العالم

لاكاي يقود هجوم بيراميدز أمام الزمالك في قمة الدوري

مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا بث مباشر في كأس العالم 2022 اليوم

بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 والتشكيل.. رابط قناة أرضية

يلا LIVE NOW بث مباشر مباراة الأرجنتين ضد هولندا يلا شوت تويتر ON LINE جودة عالية|| مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا argentina vs netherlands هدف ميسي messi

عاجل.. محمد شبانه يفجر مفاجأة مدوية عن عقوبة كهربا

عاجل| "عودة البناء تقترب".. هل ترتفع أسعار الأسمنت في مصر ؟