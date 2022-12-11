تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم 2022

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المغرب وفرنسا
المغرب وفرنسا

يستعد محبو وعشاق القدم العربية والعالمية، الأربعاء المقبل، لمتابعة مباراة المغرب وفرنسا، حيث يخوض أسود الأطلسي مباراة الدور قبل النهائي من كأس العالم 2022، أمام نظيره الفرنسي، بآمال كبيرة في التأهل للمباراة النهائية.

ويسعى المنتخب الفرنسي لاستكمال طريق الانتصارات وانتزاع بطاقة التأهل الأخيرة على حساب المنتخب العربي الوحيد المستمر في البطولة، والذي كان سبب في خروج العديد من المنتخبات الكبيرة، وآخرها البرتغال.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

وتنقل شبكة  قنوات beIN SPORTS، وقنوات الكأس، مباراة المغرب وفرنسا في نصف النهائي مونديال 2022 على القنوات المفتوحة، وفقا لبيان سابق صادر عن الشبكة القطرية.

تردد قناة beIN SPORTS 

وتنقل المباريات عبر قناة beIN SPORTS MAX وbeIN SPORTS، عبر تردد 12604، أفقي، 27500، وتصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة الكأس إكسترا
كما تنقل شبكة قنوات الكأس القطرية، المباراة المرتقبة بين فريقي المغرب وفرنسا على تردد 11919، أفقي، 27500، تصحيح الخطأ 3/4.

مواعيد مباريات قبل النهائي كأس العالم 2022
-  كرواتيا ضد الأرجنتين: في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد لوسيل.

- المغرب ضد فرنسا: في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد البيت.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا المغرب فرنسا المغرب وفرنسا كأس العالم 2022

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