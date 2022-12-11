موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأحد بالدوري وكيفية مشاهدتها

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، عشاق الساحرة المستديرة بوجه عام ومحبي الكرة المصرية خاصة، على موعد اليوم الأحد الموافق الـ11 من ديسمبر 2022، مع مباراة مهمة تجمع بين فريق الزمالك ونظيره بيراميدز في مواجهة مؤجلة من الأسبوع الثالث ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويتساءل الكثيرون ولا سيما عشاق الفارس الأبيض عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي يحمل آخر ألقابها أبناء ميت عقبة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأحد

وتأتي مباراة الزمالك وبيراميدز في ظروف صعبة للفريق الأبيض الذي يعاني في الدوري هذا الموسم، الذي يتصدر قائمته النادي الأهلي بالعلامة الكاملة، بينما يسعى الأخير إلى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه لموسمين فيما يحاول بيراميدز الوافد الجديد الوصول إلى لقبه الأول وخاصة في ظل توافر كافة الإمكانات لديه.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأحد فى الدوري

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز فى السابعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت السعودية الـ9 بتوقيت الإمارات، على أرضية استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الثالثة للدوري المصري.

ترتيب جدول الدوري قبل مباراة الزمالك وبيراميدز

وتأتي مباراة الزمالك وبيراميدز في ظروف خاصة حيث يتصدر المارد الأحمر البطولة برصيد 15 نقطة من 5 فوز، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة، بعد أن خاض 5 مباريات حقق خلالها الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، فيما سجل 11 هدفًا واستقبل 3 أهداف، ويأتي بيراميدز رابعا برصيد 11 نقطة، بعد أن خاض 5 مباريات حقق خلالهم الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، فيما سجل 6 أهداف واستقبل هدفًا.

كيفية مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز

وأعلنت قناة أون تايم سبورتس مالكة حقوق البث الحصري للبطولات المحلية وعلى رأسها بطولة الدوري المصري الممتاز وكأس مصر وبطولة رابطة الأندية التي شهدت إثارة كبيرة في نسختها الأولى، والتي فاز بها فريق فيوتشرعن نقل مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري مع وجود أستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.