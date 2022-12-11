دكتور شيماء فوزي تكتب: ريادة الأعمال موهبة فطرية أم مكتسبة ومهارات رائد الأعمال؟

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شيماء فوزي عزيز
شيماء فوزي عزيز

الإجابة علي هذا السؤال لا بد ان نتذكر ان شخصية الريادي تتشكل من مجموعة متداخلة من الخصائص اغلب السمات والصفات الريادية هي صفات مكتسبة وجزء منها صفات وراثية وهذة الصفات الوراثية تدعم وتساعد في تكوين الصفات المكتسبةونموها لدي الفرد نستنتج من ذالك ان الصفات والسمات الريادية مكتسبة يتعلمها الفرد ويكتسبها من اسرتة ومدرستة ومجتمعة  ويعمل هو نفسة علي تمنيتها في ذاتة من خلال التدريب والتأهيل والتجربة 
ومن اهم المهارات الرءيسية لرائد الاعمال 
اولا: التاثير حيث ام راءد الاعمال ينجح في اقناع الاخرين بافكارة ومنتجاتة وبما يفعلة وبارع فالتاثير علي من حولة فينظر للجانب التي تهم الزبون. 
ثانيا: التفاوض راءد الاعمال مفاوض ناجح يساوم الزباءن والممولين والموردين وغيرهم لتحقيق المكاسب والحصول علي منافع 
ثالثا: المرونة في التعامل راءد الاعمال مرن سلس في التعامل مع الآخرين يعلم متي يمكنة ان يتنازل عن راءية ليصل إلى الفاءدة المطلوبة 
رابعا: التخطيط لدية مهارة في التخطيط وترتيب خطوات العمل ومراحلة فيضع خطة شاملة متكاملة فيخطط للتكاليف والتمويل وللتنفيذ 
خامسا: التواصل راءد الاعمال بارع في تكوين شبكات من العلاقات مع الآخرين ويضع زباءنة في مقدمة اولوياتة ويحرص راءد الاعمال علي اول 90 ثانية من اللقاء مع عملاءة لترك انطباعات جيدة 
الدكتورة / شيماء فوزي عزيز

التخطيط التدريب والتاهيل ريادة الاعمال

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