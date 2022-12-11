خسارة 12.5 مليار جنيه.. ماذا فعلت البورصة المصرية اليوم؟

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين العرب الأفراد، قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات العربية والمستثمرين الأفراد المصريين.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12.5 مليار جنيه لينهى التعاملات عند مستوى 938.7 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو3.9 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.4 مليار جنيه.



وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، إيجي إكس 30 بنسبة 1.69 في المائة ليبلغ مستوى 14587.7 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط إيجي إكس 70 بنسبة 0.61 في المائة ليبلغ مستوى 2745.07 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو0.08 في المائة ليبلغ مستوى 4023.11 نقطة.