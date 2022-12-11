16 سلعة رئيسية يحتاجها كل بيت.. لا يزيد سعرها عن 20 جنيها

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السلع الغذائية
السلع الغذائية

يبحث المستهلكون عادة عن السلع الأكثر جودة والأقل سعرا، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم، والتي بدأت بجائحة كورونا، ثم أزمة التضخم العالمي، انتهاء بالأزمة الروسية الأوكرانية، التي كان لها أثر واضح على ارتفاع الأسعار عالميا وليس في مصر فقط.

نرصد أسعار عدّة سلع تقل قيمتها عن 20 جنيهًا بالأسواق والمحلات، كما يلي:-

سلع غذائية أقل من 20 جنيها

- كيس مكرونة وزن كيلو من جميع الأنواع بـ15 جنيها.

- كيلو دقيق بـ17 جنيها.

- كيس نشا وزن 500 جرام بـ16 جنيها.

- كيلو أرز بـ13 جنيها.

- كيلو سكر بـ15 جنيها.

- كيس شاي 125 جراما بـ14 جنيها.

- علبة جبنة فيتا 125 جراما بـ14 جنيها.

- علبة صلصة وزن 300 جرام بـ17 جنيها.

- ذرة قمح «فيشار» وزن 300 جرام بـ16 جنيها.

- كيس حمص الشام وزن 300 جرام بـ17 جنيها.

- كيس فول تدميس 250 جراما بـ17 جنيها.

- كيس فريك وزن 250 جراما بـ16 جنيها.

- كيس سمن نباتي وزن 250 جراما بـ18 جنيها.

- كيس فاصوليا بيضاء وزن 250 جراما بـ15 جنيها.

- كيس لوبيا وزن 250 جراما بـ16 جنيها.

- كيس عدس بني وزن 250 جراما بـ16 جنيها.

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