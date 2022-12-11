القبض على تاجر مخدرات بالمنوفية بعد الإعلان عن نفسه عبر الفيسبوك

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نجحت مباحث قويسنا التابعة لمديرية المنوفية فى القبض على م.س والمعروف بابو كيان وبحوزته مخدرات وسلاح بمقر عمله فى كشك على  طريق الخضراوية.


وأفاد مصدر أن م.س الشهير بابو كيان لديه كشك به نصبة شاي على طريق الخضراوية يعمل فيه.


وكان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطار من مأمور مركز قويسنا يفيد بأنه تم تتبع شخص يدعي م.س وشهرته ابو كيان بعد أن روج عن نشاطه فى بيع المخدرات بتصميم وطباعة اوراق للقيام ببيعها المتعاطين وقام بنشرها على الفيسبوك وتم القبض عليه متلبسا وبحوزته مخدرات وسلاح.
 

محافظة المنوفية مركز قويسنا مديرية أمن المنوفية

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