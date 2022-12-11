بريطانيا: مستويات قياسية لأسعار الطاقة مع درجات التجمد

قفزت أسعار الطاقة في بريطانيا ليوم غد الاثنين، إلى مستويات قياسية حيث تتجه درجات التجمد إلى التسبب في قفزة في الطلب، في الوقت الذى تسبب فيه تراجع توليد طاقة الرياح في أزمة في الإمدادات.

ووفقا لوكالة بلومبيرج، اليوم الأحد، جرت تسوية سعر اليوم التالي عند مستوى قياسي بلغ 674.78 جنيه إسترليني لكل ميجاوات في الساعة في بورصة الكهرباء الأوروبية للبيع الفوري.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيرات صفراء اللون بشأن الثلوج والجليد في جميع أنحاء البلاد حتى الخميس المقبل.

ومن المنتظر أن تتراجع درجات الحرارة إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر في لندن مساء اليوم الأحد، ما يعزز الطلب على التدفئة.

ومن المتوقع أن يصل استهلاك الكهرباء إلى ذروته عند 46695 ميجاوات عند الساعة الخامسة مساء يوم غد الاثنين، مرتفعا من ذروة بلغت 42930 ميجاوات اليوم الأحد، حسبما أظهرت بيانات شركة الشبكة الوطنية البريطانية، إحدى أكبر المرافق العامة المدرجة في العالم التي تركز على نقل وتوزيع الكهرباء والغاز.