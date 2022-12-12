مفاجأة كبرى.. روي فيتوريا يدخل قائمة المرشحين لتدريب منتخب البرازيل

الفجر الرياضي
فيتوريا
فيتوريا

 

يبحث الاتحاد البرازيلي لكرة القدم خلال الفترة الحالية، عن تعيين مدير فني جديد خلفًا لـ تيتي، والذي رحل بعد خروج منتخب السيليساو من بطولة كأس العالم قطر 2022.

مفاجأة كبرى.. روي فيتوريا يدخل قائمة المرشحين لتدريب منتخب البرازيل

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، دخل ضمن المرشحين لتدريب منتخب البرتغال، بدلا من سانتوس المدرب الحالي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشة قناة etc:" من ضمن المرشحين لتدريب منتخب البرتغال، روي فيتوريا، المدير الفني الحالي للمنتخب المصري".

وأضاف: "هناك بعض الشركات قامت بترشيح روي فيتوريا على الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، وهو مدرب كبير وسبق وحقق بطولات كثيرة".

 

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وأكمل شبانة: "هل لو رحل فيتوريا الآن سيكون في صالح المنتخب المصري أم لا، خصوصا إنه تم التوقيع معه لمدة 4 سنوات قادمة، في ظل عدم الحديث عن مشروع رياضي أو فكر كروي تم الاعلان عنه من جانب المدرب البرتغالي بشأن التخطيط للكرة المصرية".

وزاد: "فيتوريا مطروح على طاولة الاتحاد البرتغالي من شركات التسويق، ولو رحل لا يوجد أي شروط جزائية كي يسددها".

وواصل تصريحاته قائلا: "عقد فيتوريا  مع الاتحاد المصري غريب جدا، من بنوده لا يحق الطرفين فسخ العقد حتى كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2024، وحال الفسخ يحصل على باقي مدة العقد كشرط جزائي أو اللجوء للفيفا، المدرب يحصل شهريا على 140 الف دولار، وبعد كأس الأمم 2024 يحق لأي طرف فسخ العقد مقابل شرط جزائي قيمته 3 شهور".

وأتم: "بعدما شاهدنا المغرب، أصبحت بطولة 2026 هي المستهدف بالنسبة لنا، ويجب على اتحاد الكرة الإعلان عن مشروعه في مؤتمر صحفي، وماذا نريد أن نحققه خلال الفترة المقبلة".
 

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