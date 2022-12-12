أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 12-12-2022

تشهد أسعار الفراخ في بورصة الدواجن حالة من عدم الاستقرار، ليسجل كيلو الفراخ البيضاء 40 جنيهًا تسليم أرض المزرعة مقابل 38 جنيها، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 45 إلى 48 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر حسب كل منطقة.



سعر الفراخ البيضاء 40 جنيهًا، سعر الساسو 38 جنيهًا، والكتكوت الأبيض 3.5 إلى 4.30 جنيها وأمهات بيضاء 36 جنيها للكيلو، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

تخطت أسعار البيض في مصر حاجز 80 جنيها للطبق للمرة الثانية خلال 3 أشهر، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وطبقًا للأسعار الصادرة عن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر، فإن إجمالي الزيادة التي سجلتها أسعار البيض فى مصر خلال أسبوعين نحو 15 جنيها.



وأفادت بيانات الاتحاد، بأن أسعار كرتونة البيض الأحمر ارتفعت 15 جنيها، وكرتونة البيض الأبيض زادت أسعارها بنحو 12 جنيها في حال مقارنتها بأسعارها قبل أسبوعين.

أسعار البيض اليوم في المزارع

سعر كرتونة البيض الأبيض: 74.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 77.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 77.75 جنيه.

أسعار الأعلاف "غير مبررة"





وخلال تصريحات أدلى بها رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية لـ "الفجر"، طالب عبد العزيز السيد، بمزيدٍ من الرقابة على أسعار الأعلاف، مؤكدًا على أن هناك زيادة غير مبررة في ضوء السماح بدخول شحنات من المواد الخام.



وفي سياق آخر، حذّر الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، من انهيار صناعة الدواجن بسبب أزمة الاستيراد والدولار، مؤكدًا على أن ذلك دفع بعض تجار الأعلاف للبيع بأسعار مبالغ فيها، وخلق سوق موازية للأعلاف.

وطالب الزيني، بضرورة الإفراج عن كمية 2.7 مليون طن أعلاف تتضمن الفول الصويا والذرة محتجزة في الموانئ المصرية.

وأشار إلى أن أزمة الأعلاف لم تنتهي بسبب الإفراجات المحدودة عن مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن سعر الأعلاف تام الصنع وصل إلى 21 ألف جنيه.

أسعار طبق البيض في الأسواق





وتراوحت أسعار طبق البيض في الأسواق ما بين 82 جنيها و90 جنيها للمستهلك، حسب المواقع الجغرافي وتكلفة النقل.

وكانت أسعار البيض قد تجاوزت حاجز 80 جنيها قبل شهرين غير أن الحكومة المصرية تدخلت عبر وزارة الزراعة المصرية والتموين عن طريق طرح كميات كبيرة من البيض لدى منافذ وزارة الزراعة والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في مختلف المحافظات.

ويقدر منتجي الدواجن في مصر احتياجاتهم الشهرية من الأعلاف بـ 900 طن لسد احتياجات السوق، بينما يتم الإفراج عن شحنات محدودة من الأعلاف حسب بيانات سابقة.