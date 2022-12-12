أسعار السمك اليوم الإثنين 12-12-2022 في الأسواق المصرية

شهدت أسعار السمك اليوم استقرارًا في الأسواق المصرية، حيث تراوحت أسعار السمك البلطي بين 37 و55 جنيه للكيلو تختلف حسب المنطقة، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لكم أحدث الأسعار اليوم والتي جاءت كالآتي:



أسعار السمك اليوم في مصر



تراوحت أسعار السمك البلطي بين 37 إلى 55 جنيه تختلف حسب المنطقة.

يبدأ سعر الجمبري من 150 إلى 450 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الثعابين بين 90 إلى 280 جنيه.

وصل سعر كيلو السبيط إلى 200 جنيه.

تبدأ أسعار السمك البوري من 90 إلى 105 جنيه تختلف حسب المنطقة.

بلغ سعر كيلو القاروص 160 جنيه.

يتراوح سعر الكابوريا من 50 إلى 140 جنيه تختلف حسب المنطقة.

يبلغ سعر كيلو الوسابيا بين 120 إلى 220 جنيه.

يبدأ سعر كيلو الدنيس من 130 إلى 220 جنيه تختلف حسب المنطقة.

سعر كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 إلى 50 جنيه.

يتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 90 إلى 120 جنيه.

أسعار السمك اليوم في سوق العبور بالجملة



سعر كيلو السمك البلطي يتراوح بين 26 و40 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا بين 24 و80 جنيه.

كيلو السمك البوري بسعر يتراوح بين 40 و80 حنيه.

يتراوح سعر كيلو المرجان بين 30 و65 جنيه.

سعر كيلو الثعابين يتراوح بين 50 و250 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الدنيس حول 100 و160 جنيه.

يتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 55 و105 جنيه.

يتراوح كيلو السبيط، والكاليماري والسابيا بين 110 و220 جنيه.

علمًا بأن مصر تنتنج سنويًا ما يصل إلى الـ 2 مليون طن من الأسماك سنويًا من بينها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، إذ تستحوذ المزارع السمكية على أكبر قدر من إنتاج الأسماك في مصر بنسبة تصل إلى 79.7%، وتليها البحيرات بنسبة 10.8% فيصل إنتاج البحيرات من السمك إلى ما يقارب الـ 183 ألف طن، فيبلغ إنتاج الجمبري فقط في مزرعة الديبة 102 طن، أما بالنسبة لإنتاج الأسماك بالميارة البحرية فيصل إلى نسبة 4.9%، أما في المياه العذبة يصل إلى 3.8%، وفي حقول الأرز يصل إلى نسبة 0.8%، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية ما يصل إلى الـ 400 ألف طن، وفقًا لبيان صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.