أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 12-12-2022

يستعرض الفجر الأقتصادى فى هذا التقرير التفصيلى أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 10-12-2022 فى الأسواق المصرية، حيث استقرت اسعار معظم اصناف الخضروات والفاكهة، فضلا عن أن الأسواق تشهد توافر معروض هائل بفضل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات فى الفترة الماضية.

أسعار الخضروات فى سوف العبور:

الجدير بالذكر أن الدولة تشدد الرقابة على أسعار الفاكهة بسوق العبور؛ لضمان عدم التلاعب بالأسعار، فسجل سعر كيلو الطماطم 3.5 إلى 5.25 جنيهات في سوق العبور، بينما بلغ سعر البطاطس 4 إلى 7جنيه والبصل 3إلى 5جنيهات، ووصل سعر الكوسة 5 إلى 7جنيه.

وبلغ سعر الملوخية الخضراء 3 إلى 6جنيه،و سجل الخيار 4إلى 6جنيهات والخيار البلدي 3 إلى 5 جنيهات، بينما وصل سعر البامية 16 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.



ووصل سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 6 إلى 10جنيه والكابوتشي 5إلى 8جنيه والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه.

وسجل سعر الجزربدون عروش 2.5 إلى 5.5جنيه والفاصوليا 4إلى 7جنيها،بينما بلغ سعر الباذنجان البلدي 4.5 إلى 6 جنيه والباذنجان الرومي 3.5 إلى 5 جنيه والباذنجان الأبيض 4.إلى 6جنيه، ووصل سعر الفلفل الرومي بلدى 6 إلى10 جنيهات والفلفل الصوب 7 إلى 10 جنيهات والفلفل الألوان 12الى 20جنيهات.

ووبلغ سعر فلفل حامى بلدى من 5 إلى8 جنيها وفلفل حامى صوب من 6 إلى 9 جنيه، بينما تراوح سعر البسلة من 11 إلى 15جنيهات والسبانخ 5 إلى7 جنيه،وسجل سعر الكرنب الأحمر 6.5 جنيه والبروكلى 5إلى 8 جنيه.

وسجل سعر فجل الأحمر 3 إلى 6 جنيهات، وبلغت عيش الغراب 80 جنية وقرع العسل من 18 إلى 24.

أسعار الفواكه فى سوق االعبور:

قد صرح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن معدل الصادرات المصرية الزراعية قد بلغت نحو 5 مليون و640 ألفًا و144 طنًا من المنتجات الزراعية.

txtأسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 9 ديسمبر فى الأسواق

ووصل سعر البرتقال 3 إلى 5 جنيها والبرتقال السكرى 4 إلى 6جنيه والبرتقال أبو سرة 4 إلى7 جنيهات ونارنج 2 إلى 4 جنيه واليوسفى4 إلى 8 جنيه والجريب فروت 3 إلى 7جنيه.

وسجل سعر الجوافة 3 إلى 8جنيه والفراولة 15 إلى 30جنيها والكانتلوب 4 إلى 8جنيه والمانجو15إلى 30 جنيه والكيوى 19.5 جنيه وتفاح امريكى ايطالى 18 إلى 24 وتفاح جولدن 18 إلى 20 ورمان 5 إلى 11.

ووصل سعرالموز الوليم7 إلى 11 جنيهات والموز البلدى 6 إلى 9 جنيهات والموز البيكو 9الى 13 جنيهات والموز المستورد 20الى 40، بينما تراوح سعر الليمون من 5 إلى 10 جنيهات والليمون البلدى 5 إلى 10 جنيه،والليمون الأضاليا 3الى 4 جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة بالأسواق:

طماطم8

بطاطس تحمير12

بدنجان ابيض 13

بدنجان موف13

بدنجان عروس 12

بدنجان رومي 10

فاصوليا خضراء 15

فلفل رومي15

فلفل الوان 28

فلفل اسباني 15

شطه حاميه 12

بسله 20

كوسه فاخر 13

بنجر احمر 12

جزر سكري10

ليمون 18

ملوخيه 12

كرنب محشي بلدي20

بطاطا حمرا10

توم سايب18

سلق فريش 3

قلقاس 12

كابوتشا7

خاص بلدي8

سبانخ 8

قرنبيط 12

كرفس 3ج

تفاح احمر 30

تفاح اخضر 30

جوافه فاخر 15

موز 20

برتقال بصره 11

برتقال سكري 10

يوسفي 10