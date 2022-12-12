عاجل.. الإسكان تستعد لطرح أراضٍي جديدة بمشروع "بيت الوطن" بأماكن مميزة بـ 6 مدن جديدة

الاقتصاد
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان


صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجرى الإعداد لطرح قطع أراضٍ سكنية جديدة قريبا بمشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، بأماكن مميزة بـ6 مدن جديدة، وهى (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – بدر – العبور – العبور الجديدة)، حيث يتم حاليًا تجهيز الموقع الإلكترونى للمشروع ليتضمن تلك الأراضى، وسيتم لاحقًا الإعلان عن موعد الحجز واستقبال التحويلات، وذلك تلبية لرغبات المصريين بالخارج بإتاحة الفرصة لهم للحصول على مسكنهم الخاص، واستيعاب التحويلات الواردة.


وأشار وزير الإسكان، إلى أنه يتم حاليًا استقبال التحويلات لحجز قطع أراض بنشاط مختلط / خدمى، بمشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، بمدن (القاهرة الجديدة – الشيخ زايد – 6 أكتوبر – العبور – بدر – الشروق – السادات)، حيث بدأ الحجز يوم الأربعاء الموافق 30/11/2022، ويستمر حتى يوم الأربعاء 21 ديسمبر الجارى.


وأوضح الوزير، أن مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، يهدف لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، وقد حقق المشروع نجاحا كبيرا، ولاقى إقبالًا واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة فى مطلع عام 2012، وتم طرح 8 مراحل من المشروع حتى الآن، شملت الآلاف من قطع الأراضى السكنية للأفراد، وآلاف الوحدات السكنية، وقطع أراض بأنشطة خدمية متعددة.
 

وزارة الإسكان بيت الوطن المصريين بالخارج المدن الجديدة مشروع بيت الوطن

الأكثر قراءة

عاجل.. قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023 تسفر عن مواجهات نارية للأهلي والزمالك

نتائج قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2022

عاجل.. قرعة دور المجموعات من الكونفدرالية الافريقية 2023 تسفر عن مواجهات نارية

عاجل الآن.. نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023 "محدث باستمرار"

هنا Here.. نتائج قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2023 كاملة

عاجل.. مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2023

الآن.. نتيجة قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر CAF Champions League مجموعة الأهلي والزمالك AHLY

عاجل.. انفجار ضخم يهز العاصمة الأفغانية كابول (تفاصيل)