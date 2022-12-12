أبو العينين: مصر عززت حقوق الإنسان باستراتيجية وطنية والتدخل في شؤوننا مرفوض

• المنتخب المغربي رسم البسمة على كل الشعوب العربية

• مصر لديها فرص كثيرة ومتنوعة للاستثمارات السياحية ومناطق جذب رائعة

• دول جنوب المتوسط تتمتع بثروات وقدرات وموارد كبيرة يجب استثمارها

• يجب إعادة تشكيل نظام الشراكة بين دول جنب وشمال المتوسط

• هناك خبرات متراكمة في الشمال والجنوب، ولا بد أن يلتزم بها الجميع.

• العالم أمام أزمات معقدة.. وشعار مؤتمر المناخ بشرم الشيخ كان "التنفيذ وحل المشكلات"



شارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في المنتدى الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي، الذي عُقد في المغرب، حيث تحدث عن افتتاح المتحف المصري الكبير، وذكر مختلف مناطق الجذب السياحي في مصر، وعرض فيلمًا بعنوان «طوف وشوف بنفسك ومصر فيها سحر يخصك»؛ للتعريف بالمزايا السياحية التي تتمتع بها أم الدنيا.

وبدأ أبو العينين حديثه بتهنئة المغرب ملكًا وشعبًا بتحقيق المنتخب المغربي إنجاز الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر، قائلًا إن البسمة التي حلت أمس على كل الشعوب العربية؛ جاءت من القلب.

وأضاف وكيل مجلس النواب: "الحمد لله أن وحدتنا البسمة على أرض المغرب الشقيق، مضيفا: "للشعب المغربي العريق مَلِكًا وحكومة وشعبا، تهنئة من القلب؛ على فوزكم أمس، وتمنيات بالغد، بأن ينصركم الله نصرا عزيزا".

وقال أبو العينين، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي في مراكش بالمغرب، إن السياحة لها أهمية كبيرة، من حيث ارتباطها بمختلف الصناعات، بما في ذلك الفنادق، والبنية التحتية، والمواصلات، والاستثمارات.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، أن هناك تنوع في الأشكال السياحية، لوجود الاكتشافات الأثرية، والشواطئ في مرسي مطروح، والسواحل الشمالية التي جذبت العديد من السياح من دول العالم.

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن شواطئ البحر الأحمر تسمح بإجراء مختلف الرياضات، مثل الغوص والغطس مما جعل هذه المنطقة وجهة واعدة للاستثمارات العالمية.

وأشار إلى أن مصر بها نماذج مختلفة من السياحة الدينية؛ لوجود رحلة العائلة المقدسة في مصر، والكاتدرائية، والمساجد القديمة.

ونوه بأن هناك الكثير من الأشياء التي قد تحققت في مجال البنية التحتية والاكتشافات الأثرية في كل من الأقصر، وسوهاج، وموقع الأهرامات، مؤكدا أن هناك فرص كثيرة للاستثمار في السياحة المصرية.

وعن محاولات التدخلات الخارجية في شؤون مصر، قال أبو العينين إن أي دولة لا تسمح بالتدخل في شئونها الخاصة، مؤكدًا أن من يعتبر حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شئون الآخرين ليس له مكان بيننا، لافتا إلى أن مصر استطاعت تعزيز حقوق الإنسان في صورة استراتيجية وطنية.

ووجه النائب محمد أبو العينين، رسالة إلى العالم، بأن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية المصرية منهج مرفوض.

وخلال كلمته، قال وكيل مجلس النواب، إن دول جنوب المتوسط تتمتع بثروات وقدرات وموارد كبيرة يجب استثمارها.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي في مراكش بالمغرب، أن دول شمال إفريقيا يمكن أن تبني حلقة وصل بين شمال وجنوب المتوسط لتحقيق عملية تنمية شاملة.

وتابع أبو العينين: يجب إعادة تشكيل نظام الشراكة وحل المشكلات، وتقديم إجابات لتأخير تنفيذ الطموحات السابقة بين دول إقليم المتوسط".

وأكد أبو العينين أن شعار مؤتمر المناخ في شرم الشيخ هو التنفيذ، وحل المشكلات التي تواجه العالم.

وأشار إلى أن هناك قيمة مضافة من الشراكة، ولا بد أن تكون هناك جدية من البرلمانات لتنفيذ البرامج الطموحة، معقبا: هناك خبرات متراكمة في الشمال والجنوب ولا بد أن يلتزم بها الجميع.

وتساءل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الرئيس الشرفي لبرلمان البحر الأبيض المتوسط: أين مستقبل الشراكة بين الشمال والجنوب، موضحا أن إفريقيا قارة المستقبل، قارة الموارد والكوادر البشرية الواعدة.

وأكد أبو العينين أن مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ، وضع نصب أعينه خسائر الدولة النامية، والتعويضات التي يجب أن تحصل عليها، مضيفا أن المؤتمر كان ناجحا، ولا بد من أخذ العبر ووضع النقاط على الحروف.

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن شعار مؤتمر المناخ في شرم الشيخ هو «التنفيذ، وحل المشكلات التي تواجه العالم»، لافتا إلى أن العالم أمام أزمة صعبة ومعقدة.