موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري اليوم الاثنين 12-12-2022 في الدوري

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الأهلى والاتحاد السكندري
الأهلى والاتحاد السكندري

مباراة الأهلى والاتحاد السكندري، يخوض النادي الأهلي مباراة اليوم الاثنين الموافق 12-12-2022، أمام الاتحاد السكندري في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري المماز.

مباراة الأهلى والاتحاد السكندري

ويتساءل الكثيرون عن تفاصيل مواجهة الأهلى والاتحاد السكندري من أجل مشاهدة اللقاء، وخاصة من قبل جمااهير المارد الحمر التي تقدر بالملايين داخل مصر وفي مختلف أنحاء الوطن العربي.

تفاصيل مباراة الأهلى والاتحاد السكندري

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لروادها وقرائها الكرام موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري في مصر وبعض البلدان العربية، إلى جانب القنوات الناقلة للمواجهة المهمة التي يسعى فيها الفريقان إلى تحقيق الفوز.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري

وتنطلق مباراة الأهلى والاتحاد السكندري في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة في الإمارات، على أرضية استاد "الأهلي وي السلام".

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والاتحاد السكندري 

وأعلنت قناة أون تايم سبورتس مالكة حقوق البث الحصري للمسابقات المحلية "دوري- كأس"، عن نقل مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى بطولة الدوري الممتاز مع وجود أستوديو تحليلى يضم كوكبة من ألمع نجوم الكرة.

ترتيب الدوري قبل مباراة الأهلى والاتحاد السكندري

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة بعدما فاز في 5 مباريات متتالية بينما يقع الاتحاد في المركز السادس، ما يجعله يسعى إلى الفوز من أجل استعادة الانتصارات.

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